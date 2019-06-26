北富銀榮獲「2019臺灣服務業大評鑑」銀行業金牌獎

台北富邦銀行獲獎連連!繼勇奪國際財經專業機構《國際商業雜誌》 四項大獎後，北富銀今(26)日再度獲工商時報評選為「2019 臺灣服務業大評鑑」銀行業金牌獎，以溫暖用心的361° 全方位服務贏得客戶與評審一致肯定， 也為台灣銀行服務樹立起嶄新的產業標竿。

「臺灣服務業大評鑑」由國內專業財經媒體工商時報主辦，自201 2年開跑迄今已邁入第八屆。主辦單位透過經SGS專業認證的「 神秘客」團隊對服務相關產業進行實體據點、電話客服、 網站監測等三方面之綜合調查， 遴選出優質服務企業及優秀從業人員做為產業服務典範。

北富銀秉持「誠信、親切、專業、創新」經營理念，不僅提供客戶3 60°全方位專業服務，更加入多一度心的溫度， 將對客戶發自內心的關懷融入於產品開發、服務規劃、人員培訓、 業務流程等多元面向中。從第一線服務人員的訓練計劃及獎勵制度、 客戶意見及需求的傾聽與蒐集， 到整體產品及服務品質的調整與提升， 北富銀把服務視為一種正向的力量， 主動為客戶帶來超越期待的感動。這份361° 的用心不僅受到客戶肯定，也贏得專業神秘客的推崇，勇奪本屆「 臺灣服務業大評鑑」銀行業金牌獎殊榮。

為實踐對客戶的承諾與期許， 充分發揮金融產業維繫個人生活安定及社會繁榮發展的功能， 北富銀持續洞察客戶需求、提升服務品質，針對不同客群的屬性、 特質與需求提供客製化商品與服務方案， 並結合各地特色分行發揮在地服務精神， 希望藉由真正有感的愉快體驗，讓更多人樂於親近及善用金融服務， 進而帶動產業的正向發展，落實「金融即生活、生活即金融」願景， 讓金融服務能為台灣社會注入更多進步與改變的能量！