中華電信擴大舉辦「108年歡送榮退同仁感恩餐會」

台灣電信業龍頭中華電信今(26日)於圓山大飯店舉辦「 108年度上半年歡送榮退同仁感恩餐會」， 以感謝員工數十年來的辛勤付出。預計退休的581位同仁中， 共有400多位員工與眷屬出席餐會，齊聚一堂， 是感恩餐會舉辦以來參與人數最多的一次。

中華電信董事長謝繼茂表示：「 中華電信是多數員工一生懸命的職場， 我們也都在中華電信共事幾十年， 見證了台灣電信業40年來的變化， 在座甚至也有退休同仁在中華電信服務將近50年， 為公司無私地奉獻所有的青春和力量。 今天感恩餐會不僅是大家的畢業典禮， 更代表公司對退休員工多年來辛勤奉獻的感激之情。 由於大家的全力以赴，才能讓公司在各項目標上突破萬難， 創下各種佳績，包括MOD客戶數突破207萬、 行動通訊品質榮獲國內外重要評比肯定、 AI與物聯網等數位服務不斷推陳出新等， 都是值得大家驕傲的成就。」

瞄準資通訊人才積極募集新血 提供完善的薪資福利制度

中華電信指出，目前員工平均年齡約為51.2歲， 40歲以下員工約占22%、35歲以下員工約占11%。 雖然目前年輕人占比較低，但近年來因應產業發展與招募所需， 員工年齡層有年輕化的趨勢。今年，中華電信將於七月展開近年來最 大規模的基層招募活動，預計招募約447位包括線路維運、電信網 路規劃設計及維運、電力及空調維運管理、資訊系統開發及維運、 業務行銷推廣與企業客戶技術服務等員工，另外核心業務與重點新興 業務如AI、大數據、物聯網、行動支付、 資安及5G等所需之優秀新人也是招募重點， 預計2019年集團將有1,600名左右之新人加入， 不僅為公司策略轉型奠基，也為公司蛻變升級儲備人才。

中華電信董事長謝繼茂表示：「人才是公司最重要的資產， 年輕世代是通訊傳播使用最頻繁的受眾， 他們未來將成為公司業務發展最強大的主力。」 中華電信具備享譽國際的研發能量， 更有完善的培訓環境與育才計畫以及業界稱羨的福利制度。中華電信 訴求「工作與生活平衡」，為了照顧員工，讓他們住無所憂， 今年更將於楊梅區電信研究院打造全新智慧綠能建築員工宿舍， 未來也將持續擴充員工宿舍規模， 讓公司人才除了有舒適的工作環境發揮專才， 更有一個安心的居住環境，兼顧工作與生活。

精進的人力規劃 減緩退休潮的衝擊

大量的資深同仁退休，中華電信正好有機會因業務轉型所需， 補充新技術人才，進行人力板塊移動。為了不影響業務運作， 在不捨地送走老戰友之際，未來中華電信將在鼓勵優秀員工、 及公司永續發展原則下大幅度的調整相關人資制度， 並透過更精進的人力規劃，依據業務轉型需求， 在兼顧核心業務及新興業務情況下調整人力結構， 同時將更積極的深耕校園，以減緩退休潮所帶來的衝擊。