人工智慧進駐兩廳院　杜奕瑾：科技、藝術擦出火花

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）兩廳院攜手台灣人工智慧實驗室打造共融場域，透過科技軟體讓藝術更廣泛的為人所知，將於7月11日舉辦相關工作坊。

兩廳院正式與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）展開「雅婷逐字稿」合作計畫，第一階段嘗試運用於演前導聆，透過雅婷AI語音辨識系統，將講者敘述的精彩內容化為即時字幕，讓不同需求的觀眾，能藉由文字獲得完整的藝文體驗。未來則希望更廣泛運用於導覽、演後座談及推廣工作坊，透過科技提升場館的無障礙服務，實現平權精神。

兩廳院首次將人工智慧運用於場館無障礙服務，讓AI雅婷即時以文字呈現講座現場的對話討論；更藉由AI科技升級場館共融服務，透過雅婷逐字稿即時輸出字幕，讓講座不只是聽、還能讀得到，提供多元的藝文參與方式。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，雅婷逐字稿在今年初起出現在每場導聆跟座談，經過不斷學習後準確度越來越高，或許未來還可以預測下一句要講什麼。

劉怡汝說明，此次科技以及藝術的合作，打通彼此對話的鴻溝，過去科技和藝術像是兩條平行線，但科技不再只是對工具的想像，而我們也該敞開心胸去探索未被觸及的領域。

Taiwan AI Labs創辦人杜奕瑾表示，雅婷除了邊聽邊出逐字稿的功能外，也可以自行即時創作人工音樂，不但聽得懂人說話，也聽得懂音樂。雅婷更是謙虛的從各方面學習，並融入生活中，如果大家可以接受這些他產出的東西，那這就是成功，而這需要和產業合作去實現。

被問及科技和藝術之間的關係，杜奕瑾以迪士尼遊樂園為例。他表示，世界高科技趨勢以軟體體驗為主，文化藝術的意涵則要停留其中。他舉例，像是上海迪士尼的公主、城堡、雲霄飛車很有名，但迪士尼會成功不只是因為硬體設施，而是因為每個小孩都知道迪士尼故事，可見遊樂園裡蘊含文化內涵價值的重要性。

杜奕瑾強調，雅婷現在已有8成的準確度，隨著學習則可以提昇精準度，他並沒有設限未來科技和藝術產業的合作，而是認為彼此間會激盪出創意火花。目前雅婷可以辨識中文夾雜些許英文，現在正著手開發辨識台語，並被翻譯成國語。

兩廳院希望將場館經驗向外擴散，將於7月11日與文化部舉辦「藝術共融工作坊」，將兩廳院投入各項無障礙服務的經驗，分享給各縣市藝文中心及團隊，更多詳情請前往官網查詢。