金曲獎大規模！論壇、展覽、演唱會連四天　新任歌王、歌后29日揭曉

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）金曲國際音樂節今年擴大規模舉辦系列活動，其中，金曲售票演唱會邀請國內外15組藝人演出，將於26日至29日登台，此外，大家關注的新任金曲歌王、歌后也將於29日頒獎典禮上揭曉。

2019金曲國際音樂節已於今（26）日寒舍艾美酒店舉辦開幕記者會，出席貴賓包含文化部影視及流行音樂產業局局長徐宜君、台灣電視公司總經理周法勛、音樂人白安、瑞典Royal Prospect、三十萬年老虎鉗、9m88等11組歌手、團體出席。

一年一度的金曲獎匯集國內外重要音樂人，帶來精彩可期的表演，今年更增加國外合作單位，並規劃相關系列活動，包含國際論壇、專業講座、展覽、售票演唱會等，透過各種方式讓台灣音樂與國際交流。

影視局表示，今年「海外策略聯盟」規模擴大，從去年的三組新增到六組，包含原本的合作單位日本TIMM、泰國大山音樂節、瑞典Live at Heart，今年增添蒙古Playtime Festival、馬來西亞City ROARS Festival 及韓國MU:Con，以相互安排藝人演出、參展、宣傳等形式交流。

徐宜君表示，金曲獎已成為台灣及華人流行樂壇的國際性指標獎項，為維持台灣流行音樂產業的動能，文化部近年致力推動金曲國際音樂節活動，讓金曲不再只是一個晚上的頒獎典禮，而是能將台灣音樂推向世界的舞台，搭台灣與各國音樂產業界人士的交流平台。

此次，金曲售票演唱會演出陣容堅強，橫跨各類曲風，包含三十萬年老虎鉗、茄子蛋、白安、FLUX樂團、原子邦妮、還有來自瑞典、蒙古、泰國、馬來西亞等，共15組演出團體。此外，也將安排國內虛擬偶像虎妮、奧莉絲等演出及串場主持，開啟跨界合作。

金曲售票演唱會將於26日至29日登場，眾所矚目的金曲獎頒獎典禮將於29日晚間台北小巨蛋舉行，更多詳情請前往官網查詢。