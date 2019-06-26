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挪威小島連署　或成世界首個無時區地帶

位於北極圈的小島索瑪若伊，居民連署希望成為世界第一個無時區地帶

By 高梓根, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/26 16:41
索瑪若伊（Sommarøy）（來源 維基百科 By Harald Groven）

索瑪若伊（Sommarøy）（來源 維基百科 By Harald Groven）

（台灣英文新聞／高梓根　綜合外電報導）位於北極圈的挪威小島索瑪若伊（Sommarøy），當地居民發起請願連署，希望政府廢除當地的標準時間，或將成為世界首個無時區的地方。

索瑪若伊在挪威語中意思為「夏之島」，島上人口僅約300人，主要產業為漁業及觀光業。因位處北極圈內，夏至前後（5月18日至7月26日）的觀光旺季為永晝，絲毫沒有白天與夜晚的分別。

當地100多名居民於是發起請願連署，希望廢除島上的標準時間，成為世界上第一個沒有時區的地方。請願書現已經由當地政府轉交挪威議會。

索瑪若伊連接挪威本土的大橋上，掛滿的不是戀人的愛情鎖，而是旅客們的手錶，讓他們能在「夏之島」上忘卻時間的存在。

根據加拿大National Post的報導，引述當地居民Hveding的說法，「生活中有70%的時間，是根本不需要看手錶的。」而在這座小島上更是完全不需要時間，「累了就睡，餓了就吃」，生理需求不需要被時間死板板地固定住。

歐洲議會今年三月通過廢除夏令時間的法案，而Hveding笑著說「管他調前不調前一個鐘頭，對北極圈的人們根本沒差。」

雖然政府機關的行政作業、交通工具的時刻表或網際網路等，仍有需要使用標準時間，不可能完全地廢除時間，但Hveding告訴National Post說「大家既然來到這座小島了，這裡的居民都希望你們試著拿掉手錶，體驗看看不被時間束縛的生活。」這才是這項連署的初衷。
挪威
北極圈
時間
時區
夏令時間

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