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「這是謀殺」！26艘獨木舟遭人惡意挖洞　17遊客落海險喪命

遭挖洞的獨木舟出海沒多久就翻覆，所幸遊客都平安獲救

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/26 15:37

圖/「花蓮獨木舟-浩客家族」臉書

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 旅遊業者「花蓮獨木舟-浩客家族」臉書近日po文指出，因為公司的獨木舟遭人蓄意破壞，導致出海沒多久船隻就翻覆，17名遊客差點遭遇生命危險。游姓業者表示，第一時間已報警處理。

據了解事件發生在6月15日，團員之一也在臉書留言說:

我是今天的團員之一，謝謝浩客家族專業教練們的帶領，雖然一出海沒多久就翻覆，但是教練們都一直陪伴在一起等待動力船救援、上岸後也一直持續關心每個人的狀況！

業者在臉書表示，遊客開開心心來看日出，卻遇上海上驚魂漂流的驚嚇，所幸人員都平安，業者也會為遊客的損失立即做補償的準備。除向遊客致歉，業者並對蓄意破壞者發出聲明：

「請思考自己的行為是否有危害到他人的生命安全，不管是誰做這件事情，我們只能說請您善罷甘休吧。」

有網友更在po文底下留言痛斥「這是謀殺」！

《自由》26日報導，警方15日接獲報案後，立即組成專案小組調查，由於事發地點周邊並未裝設監視器，增加調查困難，已先針對地緣及業者交友關係追查；此案除涉及毀損他人財物，還恐危及他人性命安全。依戳洞手法及位置研判，不排除是熟人或對獨木舟熟悉者所為。

報導引述游姓業者受訪指出，旗下33艘獨木舟13日收團後，因14日風浪太大停航，一直停放於崇德板下沙灘上，豈料疑似在這段期間被人以電鑽挖洞，26艘舟底各被挖出2至6個圓孔，就連教練船也不放過！

他說，15日當天17艘獨木舟連同教練船出航後不久，陸續發現船體進水、無法向前行，一名教練先將其中一艘船拉上岸，發現底下破洞，起初以為是被礫石撞破，但仔細一看竟是被「人工」戳洞，趕緊將所有獨木舟召回。

游姓業者表示，依標準出航前針對船體，都會檢查排水孔塞是否安全塞堵，避免船身進水，但這次被戳洞的地方在底部凹處，加上日出團出發時間天色仍然昏暗，實在很難察覺，經此次經驗後，未來將會更加嚴謹查看，避免類似事件再度發生。
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