毒品害人不淺 2017全球逾58萬人吸毒致死

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)於26日發布年度報告，2017年全世界古柯鹼產量有1,976噸，達到歷史新高。然而，鴉片產量則首度出現衰退現象。

在報告中，若將2017年的古柯鹼產量與2016年相比，其數量增長了四分之一，攀升了25%。哥倫比亞(Colombia)的古柯鹼(Cocaine)產量占全球總量的七成，隨著2016年停火協議簽訂後，犯罪集團就在原本被武裝份子掌控的土地上擴增種植面積，使2017年的古柯樹的面積增加了17%，產量也多輸出到北美洲與歐洲等地。

值得高興的是，在跨國合作方面，同一年的古柯鹼取締數量反而增長到1,275噸、上升了13%。但是，全球尚有1,810萬人吸食古柯鹼，尤其是美國尚有2.1%的成年族群用藥。

相反的，據該組織統計，20年來，鴉片產量首度在2018年出現下滑25%的現象，減少了7,790噸的產量。阿富汗的產量占全球八成，下降原因和前年盛產導致價跌、農民利潤縮水、還有乾旱有關。

UNODC警告，雖然鴉片產量有下滑的現象，但全世界食用其合成品的人口仍在持續增加中，尤其是在北美與非洲國家。

總計，2017年，全球有58萬5,000人因吸食毒品而死亡，比起2015年的45萬人增加了近14萬人。這個統計數字除了中國沒有列入統計外，其他如印度與非洲奈及利亞皆納入。總計每年有超過2億7,000萬人吸食毒品。UNODC表示，大麻的吸食在1.88億人中占最多，而鴉片類藥物則影響了5,340萬人。