別被騙了！Libra預購優惠「詐騙」網站　和官網本尊87%像

（台灣英文新聞／高梓跟 綜合外電報導）切勿受騙上當！Facebook於18日發表加密貨幣Libra（LBR）的構想，連上市日程都還沒訂出來，就已經出現詐騙網站打出「Libra預購優惠」的噱頭招搖撞騙。

Libra才剛發表，不少對虛擬貨幣有興趣的投資者就已經蠢蠢欲動，Google Trend顯示有關Libra的搜尋當中，大半都是詢問「如何購買Libra」或「Libra兌換其他虛擬貨幣的匯率」。有惡質的有心人士利用投資者迫不急待的心態，模仿Libra官方網站，在美國論壇網站reddit發文設下釣魚陷阱，以「預購優惠」的噱頭誘騙投資者匯出以太幣（Ethereum, ETH）。

Libra官方網址為calibra.com，而該詐騙網站將網址將正常的「i」改為上面是重音符號的「ì」。官方網站中右上角為「Get Started（了解更多）」，而詐騙網站則是「Pre-Sale Libra Currency（Libra貨幣預售）」。



Libra 官方網站首頁（來源 calibra.com）



假冒 Libra 的釣魚網站首頁（來源 該詐騙網站）

若是按下詐騙網站右上角的按鈕，網站會引導到付款畫面，上面出現「25%優惠」、「預售幣已賣出93%」等字樣，讓投資者心慌，而趕緊輸入以太幣錢包地址完成匯款。



釣魚網站的支付頁面（來源 該詐騙網站）

由於該釣魚網站列出的匯率 2ETH=600LBR，非常接近Facebook暫訂的官方匯率 1LBR=1USD（截稿時市價 1ETH=329USD），更容易令投資者不疑有他而上當。

Facebook官方仍未發布Libra的上市日程及發行量，投資者切勿輕易相信任何小道消息，以免受騙。