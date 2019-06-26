宜蘭新住民關懷網絡會議 結合公私部門建構完善服務系統

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為服務遠渡重洋來到宜蘭地區落地生根的8,600餘位新住民，以及守護13,378位為生活來臺打拼的移工朋友，內政部移民署宜蘭縣服務站今（26）日邀請30多位來自宜蘭縣政府各局、處以及轄內NGO團體的工作夥伴，舉行「108年度宜蘭縣新住民關懷網絡會議」，盼藉由專題討論及與會工作夥伴的經驗分享，以協調縣內公、私部門各項服務移(工)民的工作，以建構完善的新住民及其子女的服務網絡。

活動首先由主辦單位宜蘭縣服務站宣導「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案(安家)專案」、「防範非洲豬瘟及秋行軍蟲入侵」等重要施政政策。

緊接著由移民事務組陳志怡專員詳細向與會的工作夥伴介紹「新住民培力發展資訊網」、「數位新家庭智慧e世代-新住民免費電腦課程」及「新住民發展基金申請與核銷等相關規定」等重要資訊。

隨後則由宜蘭縣政府警察局婦幼隊同仁廖珮伶向在場的工作夥伴，講述人身安全保護相關法令及自身安全保護技巧。最後由「財團法人天主教善牧社會福利基金會」江沛儒主任向夥伴們分享，推動新住民及其子女照護輔導工作之種種經驗。

宜蘭縣服務站簡聰洲主任表示，藉由網絡會議的召開來拉近轄內公部門與NGO團體之間的距離，也讓中央與地方政府之間的資源連結更趨完善，感謝各工作夥伴的無私付出，就讓我們持續努力共同守護生活在這塊土地上的每個人，將蘭陽地區營造成可以樂活、樂業、安居的好所在。