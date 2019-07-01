簡又新專欄 – 16歲少女為氣候變遷發聲 各國領袖聽到了嗎？

美國《時代雜誌》(Time)4月公布2019年度百大影響力人物， 16歲瑞典少女桑柏格(Greta Thunberg)為氣候變遷罷課，成為最年輕的上榜者。她的倡議行動「週五為未來奮鬥」(Fridays For Future)掀起全球旋風，至今逾99國、1300餘校師生聲援她，先後受邀於TED演講和聯合國氣候大會代表青年世代發展，更獲得3位挪威立法者(Norwegian Lawmakers)提名諾貝爾和平獎。

桑柏格8歲時，第一次瞭解何謂「氣候變遷」。人為因素是造成全球暖化和氣候變遷的主因。工業革命後，人類活動造成溫室氣體激增，加上人類過度使用自然資源，使得應該被吸納循環的二氧化碳無路可走，暖化問題因而日益嚴重。儘管媒體對於全球暖化問題多所報導，但人們只是不斷反覆談論卻毫無具體行動。為此，她廢寢難食、情緒低落、沮喪，爾後只能休學在家。為了擺脫沮喪情緒，桑柏格選擇與人對話，表達自己的想法，為氣候議題發聲。

聯合國表明應該要將全球氣溫升幅控制在工業革命前攝氏1.5度C，不過世界各國領導人只在會前高談闊論，未見將此事列為各國政策落實首要之務。巴黎協定完會後，各國也沒有正視氣候正義(Climate Justice)問題。全球暖化是道德與政治的議題，而非單純的環境或物理問題。氣候變遷牽動收入、種族、階級、性別等社會正義問題。低度發展地區、少數民族或是小國家易受氣候變化影響且無法從環境災難中恢復過來，再加上他們對於政策影響與參與度低，易成為被忽視與歧視的一群。為此，桑柏格決定站出來發聲，為弱勢與後代子孫著想，以罷課來表達訴求。

桑柏格媒體曝光度大增，越來越多國家、城市學生透過網路串連、號召大家上街響應「為氣候變遷罷課行動」外，更引領出素食風潮。過去速食主義者(Vegan)多因宗教因素，而今吃素已成為愛地球、為健康的「全球公民責任」。不過英國《金融時報》(Financial Times)一篇專欄曾提及多吃素食不一定能解決碳排放問題，農耕碳排量以及糧食運送的碳足跡較少人關注，以及農藥對於土地仍具負面影響性，應多面向思考吃素對於環境的影響性。成為素食者另一個原因則是為了愛護動物，避免殘忍的屠宰行為。總之，吃素對於環境影響性難量化，要談地徹底更難。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出