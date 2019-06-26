越南移工揪團出門卻迷路 林園警開車燈引導助回家

(台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導) 隨著台灣移工人數不斷增加，許多移工會趁著休假日出門。6月11日來自越南的3名移工在高雄市林園區迷路，林園分局中庄派出所員警緊急前往協助，最後順利協助3人返回工廠宿舍。

高雄市警察局日前發佈新聞稿，高市警局林園分局中庄派出所巡佐洪二雄、警員劉俐妤於6月11日接獲民眾報案稱在大寮區河堤路一段有人迷路需要警方協助。

員警到場後發現迷路的人為3名越南籍移工，且上前攀談後得知3人對中文均不甚熟悉，幸好其中的阮姓女移工會用片段單字，斷斷續續向警方表示當日3人都是第一天到位於大寮區溪寮路的工廠上班，怎知下班後卻無人帶路，不知道如何回去位於上寮路的宿舍，且工廠所在的周遭鄉間小路眾多，騎乘腳踏車胡亂繞來繞去後早已迷失方向感，加上天色又越發昏暗，故3人感到非常慌張。

員警瞭解狀況後，先查看越籍移工的工廠上班證確認公司名稱，並致電該公司詢問而得知移工宿舍的確切地址，其後又因3人看不懂路標及門牌號碼，警方遂義不容辭，駕駛巡邏車並開啟警示燈，在黑夜中宛如移動的燈塔指引3人前行，終於讓3人平安回到宿舍。

3名越南女移工結束驚魂記，終於放下忐忑的心情露出放鬆的笑容，對警方熱心帶路感激不已。