陸委會批高雄假小三通「政治操作」　高觀光局長道歉

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）高雄市觀光局長潘恒旭昨（25）日出席一場由民間船運公司舉行的高雄旗津至中國洞頭小三通直航典禮儀式，由於小三通僅限台灣離島地區，且開放兩岸直航與否為中央職權，媒體報導後引發外界譁然，台灣大陸委員會隨後便指出該船運公司不僅已經解散，高雄旗津及中國洞頭也均非小三通港口，痛批這是「政治操作的欺騙作為。」

陸委會昨日傍晚發布聲明抨擊，此次高雄假小三通首航一事，是「政治操作的欺騙作為」，意圖為地方營造發大財的假象，漠視國家主權，挑戰中央政府在兩岸事務的權責，陸委會嚴厲譴責。

陸委會也呼籲高雄市政府，「發大財要先顧好主權」，不能違法亂紀，兩岸直航是中央職權，地方政府不得侵犯，若未經許可從事直航，相關機關將依《兩岸關係條例》及海運直航相關規定予以嚴厲處罰。

潘恒旭則在今（26）日透過臉書道歉，「該活動爭議引發軒然大波造成市府困擾，我深感歉疚。」

潘恒旭指出，該活動他僅為受邀來賓，他與市府並無在該項活動扮演任何角色，「本人不察之失與市政府團隊無涉，若有責任我會概括承擔。」

行政院長蘇貞昌昨晚也透過臉書表示，隨意開放兩岸小三通直航可能會大開非洲豬瘟防疫漏洞，且台灣即將申請成為口蹄疫的拔針非疫區，若成功台灣豬未來將能再次出口，「若有人要違法通航，政府一定嚴辦！」

蘇貞昌指出，「我要再次嚴正告訴大家，無論你為了甚麼政治口號、甚麼政治利益，千萬不能拿防疫開玩笑，政府會嚴格把關，相信人民也不能接受這種行為。

根據陸委會查證，舉辦活動的上和海運股份有限公司，其船舶運送業許可證，已於1月23日經交通部航港局註銷，且該公司已於6月12日解散。此外，宣稱首航的兩艘船「永順2號」輪及「延鴻」輪，並非上和海運股份有限公司的船舶，兩艘船仍在高雄港內，也並未向航港局提出小三通及直航申請。

陸委會也表示，高雄旗津及中國浙江省溫州洞頭均非小三通港口，依法並無小三通可能，即使經金門、馬祖再航行至中國，也無停靠溫州洞頭之可能。