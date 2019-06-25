音樂、美食、舞蹈歡慶法國音樂節　免費跨夜台北圓山落幕

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019法國音樂節為免費、跨夜活動，與法國同步響應，希望透過美食、音樂、舞蹈連結台灣人及法國人感情，已於台北圓山落幕。

第四屆法國音樂節（Fête de la Musique）由台灣法國文化協會及來認識在台灣的法國人（The Association des Français de Taiwan）舉行，去年吸引3000人參加，響應自1982年起在法國發跡的法國音樂節，已自22日至23日跨夜於台北圓山Maji廣場落幕。

來認識在台灣的法國人組織創立於1991年，並擁有125位成員。該組織創辦者Dominique Levy表示，其創立的目的在於連結台灣人以及法國人，並時常舉辦各樣活動，其中，免費的法國音樂節更希望能吸引大眾一同參加。

今年特別規劃三個舞台，並邀請橫跨各曲風的音樂人演出，音樂包含爵士藍調、另類搖滾、雷鬼等，現場更聚集當地搖擺舞俱樂部成員，和大家一起在廣場跳著搖擺舞。

此外，活動也少不了美食市集，民眾可以品嚐道地的可麗餅跟美酒。其中，來自法國的攤販主人Frederic透露，他於12年前來台灣當服務生，之後他問自己「在台灣到底想做什麼？」於是，熱愛的法式料理他決定挽起袖子開始烹飪，並和台灣人分享道地的法式美食。