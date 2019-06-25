打擊假新聞！英國劍橋研發「假消息」遊戲　將被譯成9種語言

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）英國劍橋大學開發製造假新聞線上遊戲，透過此遊戲他們發現能提升玩家對假消息的意識，更能打擊假新聞。

中央社報導，英國劍橋大學研究發現，一款讓玩家操縱推特假機器帳號、PS假證據及捏造煽動性陰謀論的線上遊戲，能有效提升民眾對「假新聞」的意識。

路透社報導，劍橋大學社會決策實驗室（CDSMLab）去年開發這款Bad News遊戲。根據1.5萬用戶遊玩結果顯示，這能訓練民眾更擅於發現鼓吹性的宣傳訊息。

社會決策實驗室主任林登（Sander van der Linden）表示：「研究顯示，假新聞散播得比真相更快更深，所以打擊假訊息追求真相就像一場打不贏的戰鬥。」

這項今（25）日發布在「巴葛瑞夫通訊」（Palgrave Communications）期刊上的研究顯示，僅玩15分鐘的Bad News遊戲，就能有效幫助用戶發展對抗假新聞的「精神抗體」。

研究結果顯示，與操縱遊戲前相比，玩家相信假新聞的可能性降低21%。

社會決策實驗室表示，團隊與英國外交部合作，將這款遊戲翻譯成9種語言，包括德文、塞爾維亞文、波蘭文及希臘文，並委託通訊軟體WhatsApp製作適合通訊平台的遊戲版本。