CEO驟逝而鎖死的虛擬貨幣　會計報告指生前早挪為私用

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）負責加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX破產案的安永會計師事務所（Ernst & Young），在上週三（19日）發布的報告中指出，去（2018）年驟逝的創辦人兼CEO柯登（Gerald Cotten），在生前即將客戶的虛擬貨幣轉入個人秘密帳戶。

去年12月，柯登在印度從事義工活動時，因發炎性腸道疾病克隆氏症（Crohn’s disease）發作而猝死。柯登的遺孀羅伯遜（Jennifer Robertson）指出，由於柯登是唯一知道「冷錢包」存取權限密碼的人，當時市值1.8億加幣（約42億台幣）的虛擬貨幣被「鎖死」。

羅伯遜於今（2019）年2月代表QuadrigaCX向加拿大法院申請債權人保護，提交的書面證詞中指出，Quadriga CX 一共積欠 11.5 萬名客戶 2.5 億加幣（約59億台幣）。

然而，受法院任命清算帳務的安永在卻發現，柯登將客戶的資金混入公司的資金，定期且大量地將這些資金，透過虛假的帳號轉移到外部的個人賬戶，3年內共出售9,450 顆比特幣、38.7 萬顆的以太幣和近 24 萬顆的萊特幣（現在總市值約71億台幣）。

安永的報告也指出QuadrigaCX其他的不當行為，包括完全未保留過去三年的交易紀錄，移轉大量資金時也未接受正式的金融監督。安永也認為現屬遺孀羅伯遜的房產、證券、遊艇、飛機等財產及奢侈品，都是柯登透過不當手段使用客戶資金購得，應當凍結清算。

為了虛擬貨幣安全不受駭客盜取，交易所一般會將少部分資金存入連上網路的「熱錢包」供客戶提領使用，並將大部分不會動用的資金存入完全無網路的「冷錢包」中。去年柯登猝死時，一度認為再也無法開啟冷錢包，而大量的虛擬貨幣就此鎖死在柯登的電腦當中。

當年，柯登疑點重重的驟逝就曾讓「詐死捲款說」廣為流傳。如今，安永的報告似乎又讓陰謀論再度興起，不過安永對於詐死的部分並未評論，但可以肯定的是，諸多證據都指出QuadrigaCX侵占客戶資產。