土地銀行「金多利」！新臺幣優利活儲年息0.35%！

土地銀行為回饋忠實老客戶，同時歡迎新朋友，自108年6月25日起至108年12月20日止開辦「金多利新臺幣優利活期儲蓄存款」專案，只要是新資金，皆可享年利率0.35%的高利新臺幣活期儲蓄存款利息。

優惠專案內容：

一、專案期間：自108年6月25日起至108年12月20日止。

二、優惠利率：年利率0.35%

三、適用範圍：

(一)適用對象：個人戶

(二)適用帳戶：一般活期儲蓄存款 (不含機關團體員工存款、

薪資轉帳、證券戶及公教儲蓄存款)

(三)適用存款：限新增存款

四、新增存款定義：

(一)既有戶：108年6月21日前已於本行開立適用帳戶者，指該帳戶於本專案期間較108年6月20日淨增加之存款積數。

(二)新開戶：108年6月21日(含)以後新開立之適用帳戶，指該帳戶於本專案期間增加之存款積數。

(三)多帳戶者合併計算：客戶於本行既有之適用帳戶與本專案期間新開之適用帳戶合計超過2戶(含)以上者，合併計算新增存款。

五、總額度限制：新臺幣200億元

六、優惠利息之計付：

客戶之所有適用帳戶逐戶按本行現行利息計付方式，依新臺幣一般活期儲蓄存款牌告利率(目前年利率0.2%)於12月21日計付利息。 客戶於專案期間之所有適用帳戶合併計算於專案期間淨增加之總存款積數，另依本優惠專案加碼利率於108年12月21日計付加碼利息。 加碼利率：優惠利率0.35% ﹣一般活期儲蓄存款牌告利率0.2%＝加碼利率0.15% 客戶於本行既有之適用帳戶與本專案期間新開之適用帳戶合計超過2戶(含)以上者，加碼利息將於12月21日存入該客戶於本行之適用帳戶中最新開立之帳戶內。 專案期間內按日計算之存款須達新臺幣活期儲蓄存款起息點5,000元，未達起息點則不予計入。 適用帳戶於專案期間銷戶者不適用本專案優惠利率。



七、土銀有權依資金狀況決定是否停止辦理；若本專案有調整活動內容，將於土銀網站公告，不另書面通知。

八、其他未盡事宜悉依土銀存款業務申請書暨約定書之相關規定辦理。

＊欲知各項優惠詳細內容，歡迎民眾至土銀官網查詢