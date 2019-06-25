2019「樂壇新星」收件再創新高！

2019「樂壇新星」十組新星出爐！今（25）日特別邀請入圍者及本屆甄選活動代言人—國際古典鋼琴家嚴俊傑、新生代大提琴家暨2018樂壇新星謝孟峰一同出席這場人才薈萃的音樂會記者會。
現場由本屆剛獲選的新星柯承煙及林汶儀分別帶來精彩的音樂演出。開場由年僅15歲柯承煙以優美動人的鋼琴樂聲揭開序幕，承煙甫自國中畢業，6歲開始學習鋼琴至今，短短9年間已橫掃國內外各項音樂比賽獎項，近日更榮獲俄羅斯聖彼得堡國際青少年鋼琴大賽《A STEP TOWARDS MASTERY》優秀演奏獎，優異表現展露無限潛力，承恩表示6歲時上了第一堂鋼琴課，從此就愛上音樂，更立志要成為一位優秀的音樂家，此次能獲選新北市的樂壇新星，且可以在可容納800人的新北市藝文中心演藝廳演出，如此大的舞台是給自己的一個挑戰，目前也會利用暑假期間至國外上大師班的課程，未來目標是希望能進入美國知名的茱莉亞音樂學院就讀。林汶儀則帶來古箏搭配手碟（Handpan）的新穎演出，歷史悠久之古箏古典優雅，近年研發出之手碟音色空靈清新，新鮮的組合不僅打破傳統常見古箏獨奏的形式，更現獨特風格與韻味，著實為讓人耳目一新的突破嘗試。林汶儀表是此次能獲選相當開心，自己從小學四年級開始接觸到國樂，高中時即進入台南藝術大學中國音樂學系就讀至今，目前也在嘉義市國樂團擔任打擊老師，未來希望能致力在教育領域，將國樂的美好推廣出去。
文化局局長蔡佳芬表示，新北市政府近年致力於培育支持才華洋溢的青年藝術家，期望透過「樂壇新星」甄選活動，以具體行動給予新世代音樂家們展演機會。為了讓音樂家更加專注於準備演出，文化局除了提供演藝廳檔期、經費補助外，更協助音樂家票務處理、宣傳行銷等各項支援。今年「樂壇新星」甄選活動已邁入第四屆，往年皆獲得演出者與觀眾的一致好評，也讓文化局確信這是一個能夠確實幫助年輕音樂家圓夢的計畫。
本屆「樂壇新星」甄選活動收件數再創新高，多達132組30歲以下的青年音樂家報名角逐，其中古典音樂組更多達106件，競爭相當激烈。由於傑出優秀報名者眾多，評選過程更加膠著、難以取捨，歷經一下午評審老師們的激烈討論後，最終選出了演奏實力堅強、音樂會內容精彩可期的10組入圍者。這些閃亮明日之星將於7月27日起接連於新北市藝文中心演藝廳閃耀登場。首兩場音樂會—《日記本》許名妤中提琴獨奏會、陳得謙薩克斯風獨奏會—將於7月27日、7月28日舉行，預計7月中旬於新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、府中15等地點開放免費索票，索票詳細資訊請至新北市政府文化局網站查詢。