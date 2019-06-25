2019「樂壇新星」收件再創新高！

2019「樂壇新星」十組新星出爐！今（25）日特 別邀請入圍者及本屆甄選活動代言人—國際古典鋼琴家嚴俊傑、 新生代大提琴家暨2018樂壇新星謝孟峰一同出席這場人才薈萃的 音樂會記者會。

現場由本屆剛獲選的新星柯承煙及林汶儀分別帶來精彩的音樂演出。 開場由年僅15歲柯承煙以優美動人的鋼琴樂聲揭開序幕， 承煙甫自國中畢業，6歲開始學習鋼琴至今， 短短9年間已橫掃國內外各項音樂比賽獎項， 近日更榮獲俄羅斯聖彼得堡國際青少年鋼琴大賽《A STEP TOWARDS MASTERY》優秀演奏獎，優異表現展露無限潛力， 承恩表示6歲時上了第一堂鋼琴課，從此就愛上音樂， 更立志要成為一位優秀的音樂家，此次能獲選新北市的樂壇新星， 且可以在可容納800人的新北市藝文中心演藝廳演出， 如此大的舞台是給自己的一個挑戰， 目前也會利用暑假期間至國外上大師班的課程， 未來目標是希望能進入美國知名的茱莉亞音樂學院就讀。 林汶儀則帶來古箏搭配手碟（Handpan）的新穎演出， 歷史悠久之古箏古典優雅，近年研發出之手碟音色空靈清新， 新鮮的組合不僅打破傳統常見古箏獨奏的形式， 更現獨特風格與韻味，著實為讓人耳目一新的突破嘗試。 林汶儀表是此次能獲選相當開心， 自己從小學四年級開始接觸到國樂， 高中時即進入台南藝術大學中國音樂學系就讀至今， 目前也在嘉義市國樂團擔任打擊老師，未來希望能致力在教育領域， 將國樂的美好推廣出去。

文化局局長蔡佳芬表示， 新北市政府近年致力於培育支持才華洋溢的青年藝術家，期望透過「 樂壇新星」甄選活動，以具體行動給予新世代音樂家們展演機會。 為了讓音樂家更加專注於準備演出，文化局除了提供演藝廳檔期、 經費補助外，更協助音樂家票務處理、宣傳行銷等各項支援。今年「 樂壇新星」甄選活動已邁入第四屆， 往年皆獲得演出者與觀眾的一致好評， 也讓文化局確信這是一個能夠確實幫助年輕音樂家圓夢的計畫。

本屆「樂壇新星」甄選活動收件數再創新高， 多達132組30歲以下的青年音樂家報名角逐， 其中古典音樂組更多達106件，競爭相當激烈。 由於傑出優秀報名者眾多，評選過程更加膠著、難以取捨， 歷經一下午評審老師們的激烈討論後，最終選出了演奏實力堅強、 音樂會內容精彩可期的10組入圍者。 這些閃亮明日之星將於7月27日起接連於新北市藝文中心演藝廳閃 耀登場。首兩場音樂會—《日記本》許名妤中提琴獨奏會、 陳得謙薩克斯風獨奏會—將於7月27日、7月28日舉行， 預計7月中旬於新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、 府中15等地點開放免費索票， 索票詳細資訊請至新北市政府文化局網站查詢。