新北市活化課程及偏鄉發表會 28校成果分享

新北市教育局今(25)日在貢寮福容貝悅大飯店辦理 活化課程及偏鄉成果發表會， 由28所參與課程活化的學校分享成果及經驗， 在108新課綱上路前，新北市提前準備好了!

蔣偉民副局長表示，新北市落實十二年國教跨領域、 情境脈絡化學習和素養導向的實踐，偏鄉學校更以策略聯盟方式， 發展在地化脈絡課程，落實學生生活情境的學習， 用優質的校訂課程，透過現場成功經驗，落實新課綱中的「自發、 互動、共好」理念，成就每個孩子適性揚才與終身學習的目標。

發表會共有來自新北市城鄉參與活化課程專案的28所學校分享， 包含US(University-School) 合作的課程發展、落實於課堂的教室教學風景、 學生學習成效多元呈現等，各校課程發展強調以生活情境出發， 跨領域專題探究的課程，重視國中小素養導向教學銜接， 以新北市青山國中小為例，國中部發展『灘音響寰宇，花臉戲眾神』 四軸特色課程，從踏查家鄉史地到傳承在地戲劇， 從社區營造嘉年華到跨校模擬聯合國。 一到九年級師生透過多元創新且跨校的教學策略，讓學生自主學習， 社區互動共好。

現場亦展示貢寮區澳底國小等5所國小自105學年度起以策略聯盟 申請活化課程專案，透過每月2次的共備時間， 讓老師奠基優質課堂教學能力，發展貢寮區聯合跨校校訂課程， 展現偏鄉學校在地化脈絡課程。其中福隆國小以沙雕小達人課程， 創作沙雕作品；貢寮國小食農創課迷迭香膏製作、和美國小「 和我們一起玩美」的九孔殼飾品蝶谷巴特製作、福連國小活用在地素 材的林投草編、澳底國小結合語文、資訊及藝文領域的「皮影戲」 課程等，最特別的是國中小學校策略聯盟，共同實踐「勇於挑戰、 追求成就」的「合歡山跨校願景課程」； 課程解說及操作都是由孩子們自己擔綱，展現校訂課程學習成果。