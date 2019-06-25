紐約亞洲電影節台灣動作、喜劇片鉅獻　紐約人一睹道地台味

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019年紐約亞洲電影節帶來臺灣喜劇及動作片共四部，讓紐約人一賭道地的台灣味，其中黃朝亮執導的「寒單」也將於美國首映，電影節將於6月28日至7月14日登場。

第18屆紐約亞洲電影節（New York Asian Film Festival）第十度與文化部駐紐約臺北文化中心合辦臺灣電影單元，打破外國觀眾對臺灣電影等同藝術電影的刻板印象，帶來過去少見的臺灣喜劇及動作片，還有以臺灣傳統民俗「炸寒單」為背景、探討兄弟情義的劇情片，呈現臺灣電影在地特色，為紐約觀眾帶來耳目一新的觀影想像。

由黃朝亮執導、鄭人碩與胡宇威主演的《寒單》，被譽為「臺灣才拍得出來的電影」，繼入圍今年臺北電影節十項大獎，此次也獲得紐約亞洲電影節青睞，將與其他6部亞洲電影角逐最佳劇情片大獎(Tiger Uncaged Awards)，導演黃朝亮將出席本片北美首映，與紐約觀眾面對面交流。

文化部表示，今年放映的臺灣電影非常通俗、流行、娛樂性十足，與過去為人熟知的臺灣電影極為不同，片單包括改編自同名舞台劇的搞笑喜劇《瘋狂電視台瘋電影》，講述電視圈時下亂象，重現臺灣經典電視節目橋段，充滿時代記憶。另由銀幕情侶簡嫚書、林柏宏主演的浪漫喜劇《真愛神出來》，則以詼諧的超現實劇情探討何謂真愛，導演林明謙、曾國駿將出席映後座談，與觀眾分享臺式喜劇風格。

今年片單還包括臺灣睽違多年的武打動作片《狂徒》，該片由新銳導演洪子烜執導，臺灣金鐘影帝吳慷仁、林哲熹飾演一對亡命搭檔，動作場面媲美香港早期成家班、韓國犯罪動作片，並展現獨特的電玩武打風格及打鬥美學，將臺灣動作片帶入全新領域。

紐約亞洲電影節今年邁入第18屆，現為北美地區最受歡迎的亞洲電影節，每年與林肯電影中心合作放映亞洲當代最新類型電影。臺灣電影單元由文化部駐紐約臺北文化中心贊助，詳情請前往官網查詢。



2019年紐約亞洲電影節資訊（圖/文化部）