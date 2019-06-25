中華電信「夏日搶先GO」漫遊快閃優惠 吃到飽7天688元起！

暑期出國旅遊旺季來臨，正是夏日度假、家庭旅遊的好時機！ 中華電信今(25)日於官網、APP推出「夏日搶先GO」 快閃優惠活動，針對日韓、中國、港澳、東南亞、美加、紐澳、 歐洲、杜拜等全球各大熱門旅遊地區推出限時早鳥優惠， 日韓港澳7天吃到飽688元；美加、紐澳10天吃到飽988元， 平均一天只要99元。

即日起至108年7月5日中午12時止，搶先預約「 夏日搶先GO」漫遊快閃方案，於108年10月31日前啟用， 即可在暑假、 中秋或雙十連假等出國旅遊期間享有最超值的上網漫遊優惠！ 立即申辦趁現在。

中華電信國際漫遊手機原號免換卡，旅遊全球超便利

中華電信統計去(107)年同期， 行動電話客戶使用漫遊數據服務較平日成長25%，茲特推出「 夏日搶先GO」優惠方案， 除了上述熱門旅遊國家享漫遊吃到飽優惠，也推出輕量型方案， 提供前往歐洲、非洲的客戶15日2GB只要588元， 於香港等亞洲轉機地可合併數據量計費。針對亞洲熱門旅遊地區， 中華電信也推出「輕量型」漫遊上網方案， 即日起至108年12月31日止，於中華電信官網或APP申辦， 即可享日、韓、港、澳漫遊上網，7天1GB限時優惠149元、 2GB 249元；中國1GB 249元、2GB 349元，一次滿足消費者旅遊全球的需求！

中華電信國際漫遊服務，提供手機原號上網免換SIM卡， 更不用租借分享器，貼心提供連續24小時計費， 讓客戶不用煩惱時差問題，心動不如馬上行動！