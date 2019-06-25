果然匯新北綠竹筍祭開跑 健康美味再升級

每年6-9月是新北健康三寶-綠竹筍的盛產季節， 新北綠竹筍的好品質以及吃當地、當季、 當令的特性也受到許多餐廳的青睞，全台最大蔬食連鎖Buffet 「果然匯」為慶祝板橋店開幕，特別與新北市府合作，推出「 果然匯新北綠竹筍祭」，即日起至7月底， 喜愛蔬食的民眾可以到果然匯品嚐多款新北綠竹筍的創意料理， 感受不一樣的綠竹筍健康風味!

饗賓餐旅集團總經理陳毅航表示，集團旗下有饗食天堂、開飯、 果然匯、饗饗、朵頤、饗泰多六品牌，目前全台共有38家餐廳， 年營業額預估35億。目前在新北也投資多家的餐廳， 其中全台最大蔬食連鎖Buffet「果然匯」曾獲2016年美國 有線電視新聞網《CNN》報導為台灣非常值得品嚐的蔬食餐廳， 也在6月22日於板橋遠東百貨開幕第四家分店。適逢新北健康三寶 -綠竹筍的產季，綠竹筍「低熱量、低膽固醇、高纖維」 的特性正符合果然匯「以國際料理為舞台、本地食材為主角」 的品牌理念，因此特別與新北市府及地區農會合作，推出「 新北綠竹筍祭」，選用當地、當季、當令的優質新北在地綠竹筍， 並研發多款創意料理，包括現做美味的「綠竹筍披薩」、 清爽脆口的「越式鮮筍米捲」、鮮美清甜的「雪蓮果紅油嫩筍」， 中西日式的料理手法，更凸顯綠竹筍的特性， 讓饕客們吃到當季最新鮮的好滋味。

農業局長李玟表示，新北綠竹筍種植面積全國最大，約2,328公 頃，產量1萬2,757公噸，這幾年在各界的努力下， 品質及價格都能維持穩定，每年產值將近17億元， 是新北市非常重要的農產品。想要買好吃新北綠竹筍， 八里區及五股區農會營運的兩個綠竹筍晨間直銷中心已經開市， 青果合作社在三峽插角(綠光水岸民宿旁)也有一處綠竹筍共同運銷 站，收購三峽地區最新鮮的綠竹筍， 而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、 最優質的綠竹筍，民眾如果想要選購，可洽詢各產區農會。 市府歡迎大家來新北找好筍，感受「綠竹筍」的美味甘甜， 也希望大家多多支持新北綠竹筍，支持新北的筍農。