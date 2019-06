「富邦全球化講堂」探討「台灣永續轉型的前景與挑戰」

致力投入企業永續經營, 富邦金控與臺灣大學風險社會與政策研究中心合作推出「 富邦全球化講堂」,今(25)日以「臺灣永續轉型的前景與挑戰」 為主題舉辦論壇。富邦金控風控處副總經理徐偉傑在「 綠化資本流與能源轉型」的主題討論中, 表示富邦透過建置永續風險管理框架、 推展責任金融與遵循責任投資原則(Principles for Responsible Investment, PRI))、及導入「氣候變遷相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)」框架等具體行動;並藉由這次難得的機會, 與與會環保團體展開對話,學習瞭解各界作法、進行溝通議合, 同時揭露富邦如何透過責任金融策略,以金融核心職能友善環境, 持續落實企業永續。

在全球氣候變遷的減碳浪潮下,各國皆致力於推動能源轉型, 富邦金控旗下富邦文教基金會自2016年起, 與臺灣大學風險社會與政策研究中心合作推出「富邦全球化講堂」, 希望藉由理性的討論平台,協助產生具體、進步的能源政策,並且廣 邀社會賢達、專家學者針對全球化跨界議題進行主題演講。

富邦金控董事長蔡明興表示, 富邦金控連續九年編製經國際認證的企業社會責任報告書, 每一年透過製作報告書的過程,檢視富邦在環境、社會及治理( Environment, Social, and Governance, 簡稱ESG)三個永續經營面向的作為,並透過「富邦金控永續經營 (ESG)願景工程」,以品牌精神「正向的力量」為核心, 聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、 當責授信及正向關懷五大策略,建構深入、具獨特性, 並能發揮金融業價值的行動方案,與國際接軌。 希望在財務績效表現亮眼之際,也能夠透過金融影響力,帶動產業、 客戶、供應鏈共同朝向永續的目標邁進。

在今日論壇中,徐偉傑指出,台北富邦銀行於2017年底簽署赤道 原則後,為落實授信永續風險管理的框架, 對授信案件採用永續風險評估流程及赤道原則規範,進行辨識、 評估、衡量與回應;多次舉辦跨部門會議及大型教育訓練, 強化赤道原則的相關人員內部訓練。 至於對已核貸或採限制性承作的客戶, 並於貸後檢核客戶在環境保護、因應氣候變遷和尊重人權等表現, 促使客戶重視ESG的價值。

在領航投資的推動上,富邦金控及各子公司皆以「 責任投資管理準則」作為推動與執行責任投資的最高指導方針, 並以聯合國所倡議的責任投資六大原則(Principles for Responsible Investment, PRI)作為對外揭露資訊的基礎, 於投資前考量投資標的企業是否善盡ESG, 並於投資後定期檢視是否持續符合ESG之規範, 納入相關投資政策、辦法及SOP中,其中涵蓋各項國內外之股權、 債權及股東權益之行使等。

世界經濟論壇(World Economic Forum)每年定期發布的「全球風險報告(Global Risks Report)」中, 顯示環境風險項目內氣候相關風險已連續多年蟬聯重大可能發生及潛 在重大影響風險,而2018年更為其榜首。

徐偉傑表示,富邦金控已制定「氣候變遷管理準則」, 評估氣候變遷對公司帶來之機會與風險, 並於營運策略規劃和決策過程中納入氣候變遷因子; 同時積極推動各項環保節能減碳措施、減少溫室氣體排放量、 推廣綠色金融服務等。為了與國際氣候變遷架構接軌, 2018年底更進一步導入由國際金融穩定委員會(Financi al Stability Board, FSB)發布之氣候相關財務資訊揭露建議書框架,依治理、策略、 風險管理、指標與目標四大範疇揭露氣候相關資訊, 持續精進氣候相關策略與管理。

隨著「ESG願景工程」的推展, 富邦金控將持續擘劃永續經營的藍圖,期許以行動影響環境、社會, 將永續的理念傳遞至台灣的每個角落,一起用正向轉動世界, 讓世界持續美好。