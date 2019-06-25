6小時籌款300萬港元　將於各國登報籲G20關注香港《逃犯條例》

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）20國集團（G20）峰會即將在本週五、六於日本登場，有香港網民一早在網上眾籌，目標是籌款300萬港元，盼在國際媒體刊登頭版廣告，呼籲國際社會關注《逃犯條例》修訂爭議及警民衝突問題。港媒報導，接近中午時分，籌款金額已火速達標。

香港01報導，今早有網民發文呼籲大家參與眾籌，盼能在G20峰會舉行當日，於各國主要媒體刊登反逃犯條例的頭版廣告，包括美國、日本、法國、英國、德國等，並已草擬一封以「香港公民，自由先鋒」為署名的公開信，並指如最終不成事，籌得款項會捐到「反送中受傷被捕者人道支援基金」。

報導提到，公開信中指白色恐怖已來到香港，港人表達對撤回《逃犯條例》的訴求，行政長官林鄭月娥卻充耳不聞，其後更有無防備的示威者及記者被毆打、中催淚彈、甚至爆頭。

公開信重申希望林鄭月娥能回應3大訴求：釋放和平示威者、獨立調查警察是否濫造用武力以及完全撤回《逃犯條例》，希望國際社會能伸出援手。

on.cc東網報導，約中午時分，籌款額已超過目標；截至下午3時半左右，籌款額已超過548萬港元，捐款人數逾2.2萬人，而眾籌現時已經停止。

etnet財經生活網報導，發起眾籌的網民指出，目前已和英國金融時報（Financial Times）洽談，對方答應可在27日的美國及亞洲版，各預留一個廣告版位。