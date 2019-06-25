聯合國：世界生物圈保護區新增18成員 史瓦帝尼首入列

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）聯合國教科文組織(UNESCO)今(2019)年將12個國家、18個保護區列入世界生物圈保護區網絡。隨著新成員的加入，世界生物圈保護區在全球124個國家的生物圈保護區來到701個。

值得關注的是，6月17日-21日在巴黎召開的「教科文組織人與生物圈計畫國際協調理事會（MAB-ICC）」年度會議中，除批准了新增的18個保護區的加入之外，並將當中5個國家、8個原有保護區拓界和更名。非洲史瓦帝尼王國的盧邦博生物圈保護區(Lubombo Biosphere Reserve)則是首次進入生物圈網絡大家庭。

該保護區占地逾29萬公頃，橫跨莫三比克與南非的盧邦博山脈地區。已發現的88種哺乳動物中，有20種僅生活在盧邦博一帶，其中最為知名的是白犀、非洲水牛、馬羚、轉角牛羚、桑島新小羚。這裡也是豹等瀕危物種的家園。

8個原有保護區拓界和更名，如智利(Chile)的拉古納聖拉菲爾和瓜亞內科生物圈保護區（原名拉古納聖拉菲爾生物圈保護區），總面積從原超過174萬公頃增至513萬公頃，新增範圍包括巴塔哥尼亞山脈內陸地區及其河流與湖泊、巴塔哥尼亞山脈海洋地區、中央平原和巴塔哥尼亞冰川。

厄瓜多(Ecuador)的加拉帕戈斯生物圈保護區（原名科隆群島），面積增至逾1,465萬公頃，是世界最大的海洋保護區之一。加拉帕戈斯群島同樣被列入了聯合國教科文組織《世界遺產名錄》，並以當地異常豐富的特有動植物而聞名。

肯亞(Kenya)的馬林迪-瓦塔穆-阿拉布科索科凱生物圈保護區（原名馬林迪-瓦塔穆生物圈保護區），生物圈保護面積擴大至近49萬公頃，新增阿拉布科索科凱森林和2個海洋公園，藉此加強保護區內各生態系統，如珊瑚礁、紅樹林和沿岸旱地森林之間的聯繫。

其他還有，南韓的濟州島生物圈保護區、西班牙的奧馬尼亞及盧納山谷生物圈保護區、梅諾卡生物圈保護區及上曼薩納雷斯河-洛索亞河-瓜達拉馬河生物圈保護區（原上曼薩納雷斯河生物圈保護區）。

© UNESCO/盧邦博生物圈保護區，史瓦帝尼王國。

© UNESCO/甲武信生物圈保護區，日本。