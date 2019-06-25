多點理解 少點偏見 幫助「應思聰們」拉近與社會的距離

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）公視戲劇《我們與惡的距離》提升大眾對於思覺失調症的認識，為了讓大家更深入了解和重新認識精神疾病，減少對於疾病的汙名化，彰化基督教醫院即日起至7/10(三)，於總院大廳展出「思覺失調症特展」。

彰基體系精神科主任張正辰醫師表示，思覺失調症是腦部疾病，每100人中就有1人為患者，其「思考」與「知覺」功能失調，可能導致幻覺、妄想等症狀。

據統計，全台仍有約15萬名與《我們與惡的距離》劇中「應思聰」一樣受到思覺失調症困擾的病友，他們持續地與疾病奮戰，認真配合醫師治療，努力工作、積極地過好生活。

然而，社會對思覺失調症仍存有不認識及汙名，常見情形如稱患者為「怪人」、「不定時炸彈」，造成病人、家屬蒙羞，甚至會阻礙就醫。

張正辰表示，大眾對於疾病的理解越多，就能減少對疾病的誤解。在展覽期間，彰化基督教醫院精神科特別舉辦四場醫師導讀活動，要帶領民眾正確認識疾病，理解病友會經歷的症狀，鼓勵病友積極治療，用善意及包容開啟治療正循環。

彰基司法精神醫學中心主任王俸鋼醫師指出，在「與惡」劇中，可能考量戲劇的節奏或張力，將應思聰的錐體外症候群(EPS)症狀以較劇烈的方式呈現，其實，這是服用非常舊的藥才會產生的副作用。

王俸鋼說明，目前的思覺失調症治療藥物種類很多，不論是口服或是針劑治療，除了改善正性症狀外，也改善負性症狀，讓病友可以回歸日常生活、工作及社交。臨床上，醫師也多會搭配抗副作用藥物，多數患者可以免除、減輕副作用發生。

彰基副院長劉青山醫師表示，思覺失調症患者需要社會大眾的關懷，因為他們是弱勢族群，他們沒辦法為自己發聲，所以需要更多人為他們發聲。本著對社會的一種堅持，期望透過展覽，喚起大家對弱勢病患的重視與愛護。