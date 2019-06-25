駐泰處、海基會共辦「大陸台商泰國服務平台」 助台商插旗泰版圖

中國大陸台商在面對生產成本日益升高之際，又加上美中貿易戰高達25%輸美關稅影響層面ㄧ再擴大，誠如Reuters、Forbes、CNBC等國際媒體陸續大幅報導在大陸外商為因應美中貿易戰已陸續展開供應鏈南移至泰國等地。

駐泰代表處及泰國台商朋友也收到大陸台商前來泰國布局之諮詢及提出具體投資計劃，做為供應鏈南移布局及營運。為了提供即時及全方位的完善投資諮詢服務，做為前來泰國佈局泰國之決策，駐泰代表處與海峽交流基金會共同合作，請經濟部委託服務台商的泰國KPMG同仁，成立「大陸台商泰國服務平台」，歡迎大陸台商透過Wechat帳號TaiwanFDI加入平台，提供台商落地泰國及佈局經商的全方位諮詢服務，同時也將與海基會的大陸台商服務機制合作，並協助與駐泰代表處既有各項平台服務對接。

此外，泰國提出企業所得免稅、進口原物料及設備免稅等優惠套案以吸引外商及大陸台商將生產或營運基地南移至泰國，又加上泰國輸美國產品享有普遍性貿易優惠（GSP）。大陸台商除返台加碼投資，亦可以把握美中貿易戰的全球供應鏈重新洗牌的機會，將供應鏈遞延，前來泰國投資佈局，駐泰代表處將透過LINE及Wechat帳號TaiwanFDI提供諮詢與協助，使大陸台商前來泰國順利投資經營。

為建立台泰產業鏈結與合作，尤其在泰國有5,000多家台商的產業合作，在既有的台泰產業交流與合作基礎上，駐泰國代表處與泰國台灣商會聯合總會於2018年3月共同設立「台泰產業交流服務平台」；以LINE建立資訊網絡平台，整合及善用台灣新南向各部會、技術法人、公協會、企業等資源，提供與在泰的台商最佳交流的平台與管道，全力提升與泰國企業建立更緊密的夥伴關係。

上述平台以泰國「4.0」十大目標優先發展產業（包括下一世代汽車、智慧電子、健康旅遊、新一代食品及生物技術等5項既有產業及工業機器人、航空與物流、生物化學、數位產業及醫療中心等5項未來發展產業）之需求面為主軸，並善用在泰台商企業網絡，先期聚焦於15項重點產業組別做為LINE資訊網絡平台，迄今計有1,500餘家次台商及相關公協會加入，並已針對企業融資、人才媒合、產品行銷及生產自動化等特定議題舉辦座談交流會。預期在虛實整合下，協助台泰產業進行架接及合作案，積極提升泰國台商產業競爭力。

此外，將藉助泰國台商總會等實體平台辦理重點產業之交流工作及專業產業互動，並將觸角擴及高科技與高附加價值產業之交流，彼此提升雙方企業合作機會及國際競爭力。未來重點產業面向也將不會侷限於上述LINE資訊平台，預期透過與泰國企業交流和借重台灣產、官、研、學的經驗及技術能量，進一步擴大產業交流服務平台成效。同時，駐泰代表處每個月透過產業平台免費提供泰國經濟動態月報、台灣智庫產業分析報告及相關台泰產業交流資訊給台商參考。

此外，駐泰代表處也已成立「台泰醫衛交流服務平台」、「台泰農業交流服務平台」、「台泰教育交流服務平台」、「泰國台商技術服務平台」、「台泰新創企業服務平台」、「台泰義務律師服務平台」，推動跨領域的交流合作、協助台商升級轉型、台泰產業對接與台泰企業商機媒合，以便提升「台泰產業交流服務平台」的加乘綜合效果，為台商在泰國投資經營與拓展商機提供最佳的後盾。