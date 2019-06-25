令人聞之色變的血癌　醫破「3大常見迷思」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）出現不明原因的體重下降、反覆發燒、夜間盜汗，千萬別以為只是衰老症狀，可能是「慢性淋巴性白血病」作怪！王銘崇醫師指出，該病好發銀髮族，因為症狀的特異性低，不少患者誤以為是年老的症狀，導致延誤就醫。

高雄長庚醫院血液腫瘤科暨血液病學會理事王銘崇醫師指出，慢性淋巴性白血病(Chronic Lymphocytic Leukemia，簡稱CLL)是一種淋巴細胞癌化、且異常增生的惡性淋巴腫瘤，每年新增病例數約150-200人，平均年齡約66歲。

王銘崇醫師提到國人普遍對慢性淋巴性白血病有三大迷思，包含：(1)誤以為是衰老症狀，導致延遲就醫、(2)經確診後須立刻治療、(3)治療都得搭配化療，嚴重影響生活品質。

由於CLL好發於60至70歲左右的銀髮族，早期症狀與衰老症相似，例如：不明原因體重降低、反覆發燒、夜間盜汗、淋巴結腫脹、全身倦怠、食慾不振和全身乏力，許多病人是因為做健檢時意外發現白血球過高，或是因為淋巴結腫大而求診。

王銘崇醫師解釋，慢性淋巴性白血病依據病程或危險因子分為三階段：低危險群、中危險群和高危險群，治療原則主要是：「無症狀，先追蹤；有症狀，才治療」。一般患者到高危險群階段，出現血色素及血小板數量開始明顯下降，影響身體造血功能，造成感染、出血等現象，才需要採取積極治療。

在過去只有化療的年代，曾有患者因為擔憂化療的高副作用、影響生活品質而抗拒治療，最終不幸因反覆感染導致敗血症而逝世。然而，近年治療慢性淋巴性白血病方式已有突破性進展。國內目前有兩款可免搭配化療的新機轉口服標靶藥物，讓血液科醫師有更多武器，為患者量身打造個人化療程。

王銘崇醫師強調，慢性淋巴性白血病是否需要進行治療需要醫師嚴謹判定，民眾應遵照醫囑追蹤或治療。若有疑問應主動與醫師討論，切勿自行尋找坊間偏方。且大多數偏方含有類固醇，會造成白血球下降或是淋巴結變小的短暫假象，長期食用只會產生不良副作用，且導致抵抗力更差，讓患者破財又傷身。