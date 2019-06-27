簡又新專欄 – 農業技術因氣候變遷而轉變 美國農夫如何翻轉人生

臺灣的糧食進口比例甚高，將近七成，換言之我國農業生產，數量實在不足。聯合國將永續發展目標(SDGs)將推動的產業分成四個方向，期望更多人能夠投入，第一是能源與資源(亦即是材料)、第二是永續城市、第三是農業與糧食、第四是人類健康的福祉。

美國加州矽谷最近出現一個新興產業，在南達科他州有一群農夫因此增加了農業收入。過去，農業生產受限於知識與資源的傳遞，農耕技術與知識皆傳承自上一代。如今在新設立的「農夫商業網站」，讓這些農夫皆可在此找到許多資訊，而透過網站創辦人主動整理、整合後提供的資訊及服務，並協助農夫們克服農耕上的困難，俾以降低損失。

其實架設此類商業網站並非易事，須先找尋風險創投公司、農業品貿易人員來評估可以協助哪些農產製品從生產到販售，最後才透過Google，結合上中及下游廠商到同一個平台，從產品履歷到進行各項栽種前的分析，並將投資費用與未來可能的獲利等事先預估出來。新網站開設至今約1年多，其價值已攀升到6億美元。

臺灣在農林漁業上的許多技術，由於過去有不少的成果用於援助開發中國家，但許多創意技術與行銷管道等皆落於農業先進國家，且往往在前往他國協助時，未重視自身智慧財產權的問題；例如：我國的農民可以把番石榴、棗子等水果從一小顆水果改良變成現今市場上看到的又大又可口的水果，但卻能在國際上形成我國特有產業。未來，臺灣亟需重視智慧財產權(Intellectual property rights,IPR)，以保障我國的創意農業技術。

美國有諸多大型公司為因應未來人口增加的問題，陸續展開新創產業的併購，尤其是在農業方面。因此需要農耕技術在科技的輔助之下善用有限的土地，並導入各種技術，期能解決未來糧食不足的問題。而這些作為各國皆已積極投入，因此新興農業將成為未來趨勢。

無論是從臺灣看世界，還是從世界看臺灣，所有發展與科技的使用都在全球各國的領土內推動，因此除了要暸解這世界的發展外，還需要尋求適合該國發展的技術，俾利面對因氣候變遷所帶來的種種問題。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出