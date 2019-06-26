簡又新專欄 – 美國對氣候變遷觀點的轉變

現任美國總統川普（Donald Trump）在2016年的選舉期間，曾表示氣候變遷是一場騙局，更多次揚言上任後會退出《巴黎協定》。當選之後川普雖改稱氣候變遷不是一場騙局，但他仍不相信人類活動為造成氣溫上升的主因，更兌現競選承諾，美國於2017年宣布退出《巴黎協定》。

不過設計《巴黎協定》的專家們也不是省油的燈，早就預想到會有國家退出，因此也有制衡的機制。根據《巴黎協定》第28條規定（註1），簽署國在締約生效日起三年後，才能發出面通知退出協定。且在提出申請一年後，才能正式生效，因此需要四年的時間。換句話說，美國要退出《巴黎協定》也要等到2020年11月（註2），那時川普的任期也差不多結束了。

不是只有川普不相信氣候變遷，川普上任後更找了氣候變遷懷疑論者普魯特（Scott Pruitt）出任環保署（Environmental Protection Agency）署長，普魯特比較傾向能源產業，加上川普政府的這些大法官及官員都是比較保守派的，因此美國在氣候變遷的政策上很難有所行動及作為。

然而最近有些變化，美國出現兩種聲音，一是由3,333位美國經濟學家連合簽署的公開聲明，呼籲美國開徵碳稅，以應對氣候變化，並將稅收直接返還美國公民的「碳紅利」政策。簽署者包含4名美國聯邦儲備委員會前主席、12名美國白宮經濟顧問委員會前主席、2位前美國財政部長及27位諾貝爾經濟學獎得主。經濟學家們相信，碳稅是成本效益最好的減排手段，利用市場機制取代低效的碳排放法規。

二是美國紐約州眾議員亞歷山德里婭‧奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）提出的「綠色新政」（Green New Deal），明示氣候變遷威脅迫在眉睫，為對抗氣候變遷問題，具體設定了因應目標（Green New Deal goals），希望在2030年時達成溫室氣體淨零排放，綠色新政一提出便造成轟動。

美國為全球第二大碳排放國，佔全球溫室氣體排放總量的14%，若美國在應對氣候變遷上沒有作為，其他國家也不會積極的去做。前面提到美國這兩種聲音雖然立場、出發點不同，所提出因應做法也不一樣，但若為了崇高的理想，能夠彼此妥協，是件好事。且不只對美國，對世界是很有影響的。美國若能將「碳紅利」與「綠色新政」成功結合在一起，是有能力成功推廣到全世界的。美國的作法很簡單：提供「紅蘿蔔」，也祭出「棒子」。紅蘿蔔就是技術，美國擁有先進的技術，可以技術輸出幫助開發中國家，或是比較落後的國家；棒子則是課邊境稅。邊境稅可根據進口商品的碳排量依照比例來抽稅，這些一來企業為避免失去競爭力，自然會去重視碳排放量。兩種作法都足以影響世界，為氣候變遷做出貢獻，令人期待。

（註1）維基文庫巴黎協定；UNFCCC Paris Agreement

（註2）《巴黎協定》簽署日為 2016年4月22日，生效日為 2016年11月4日。因此美國最快要到2019年11月4日才能書面提出退出申請，且要一年後，至2020年11月才能正式生效。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出