簡又新專欄 – 智慧農業與智慧運輸

隨著全球人口持續攀升，永續發展當中重要的一環少不了智慧科技的融入。以台灣的農業為例子，農業1.0指的人類用鋤頭、鐮刀等工具進行農業生產；農業2.0指的是改善農業機械跟栽培技術，讓產量最大化；農業3.0則指的是透過基因改造、加入自動化，確保農作物的品質跟量化；農業4.0則是智慧農業，也就是透過感測器、電腦、大數據等有效率的管理農業生產的方式。

台灣和全球一樣都將面臨人口老化，生活在鄉村的年輕人口在十幾二十年後會愈來愈少。台灣的糧食生產只有33%是自產的，其他都是進口的，隨著人口老化後，自產農產品是否還能持續維持下去都是未定數。全世界的智慧農產價值約有57億美元，占全球整體農業產值不到1%，但其成長率並不慢，預計到2026年會上升至87億美元的產值。農業生產的轉變，也可以在校園所開設的課程中感受它的不同，從過去的傳統農業的栽種、到如今的程式語言的撰寫、感測、大數據的運用等。

這些技術也實際運用到農業的生產。在菇類養殖需要適當的控制其生長環境，如：濕地、溫度、二氧化碳等，而相關計算結合大數據就可以控制菇量的生長週期，讓它從3個月的生長期縮短至28天，相關技術能夠讓菇類的品質、速度和數量變得更好。此外，台灣南部農業發展快速，常常看到天上在飛的空拍機都是運用手機操控去監視農田，並且盤點農田的缺水與否及蟲害狀況，此類技術就是運用遠端的操控技術，可以進行非常多有關農漁業的改革。而這套智慧農業的生產管理也逐步的擴至漁業方面，用以改善養殖漁業的生產和魚群的健康。同時為了讓消費者吃得安心，透過嶄新的管理技術還可建構生產履歷，讓所有人買得安心、吃得放心。

關於智慧運輸的技術也有非常多的革新。日本最近發展了一個新的產業，主要以賣二手車為主，並且研發出新的物流系統。該公司不僅讓汽車能夠延長生命週期，同時協助改善環境及減少廢棄物量。該公司於2004年成立，目前已經可以把這些汽車賣到153個國家，並且思考汽車在買賣上有關運輸成本非常昂貴，所以他們便充分利用二手車運輸空間附帶把許多產品運輸，降低運輸成本，形成了一個新的物流系統，把許多商品運輸到全世界。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出