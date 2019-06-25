2019泰國華語歌唱大賽舉辦成功 劉美林獲得總冠軍！

各界高度矚目的首屆「泰國華語歌唱比賽」由泰國台灣會館、P.F. Music Art Academy主辦，如期於23日在泰國台灣會館舉辦決賽，共計55人初賽晉級，最後有52人參加決賽。選手經過激烈競爭奪，最後由Yulradee Khumkanokkan

(劉美林) 獲得獎金高達10萬的總冠軍，並獲推薦到台灣ETToday的「聲林之王」參賽，選手巴王安萊獲得獎金5萬的亞軍。

駐泰國台北經濟文化代表處童代表振源首先致詞，本活動5月13日對外宣布不到一個半月的時間，即獲得泰國各界廣大迴響，其中參賽者最小年紀才8歲，且近九成比例是泰籍朋友，充分展現泰國人對華語歌曲之興趣，對推動台泰雙方文化交流令人振奮。應邀的泰國貴賓泰國國內安全行動指揮部(ISOC)副主任巴次拉恩上校接著表示，他非常高興參加這個台泰雙方的交流活動，希望以後能有更多的活動於北欖府舉辦。

台灣會館張文平主席代表主辦單位歡迎泰國朋友蒞臨台灣會館，為了籌辦此次比賽，館方除動員泰華各界專業人員外，並特別投下重資租用高級燈光音響來支持參賽者作最完美的表演。身為此次活動總指揮的台灣會館張玲琴副會長特別鼓勵參賽者，決賽難免會有人錯失獎項，但是相信未來會有更多進步機會，希望能有機會邀請大家繼續參加華語歌唱比賽活動。

開幕典禮在經過司儀齊于婷及劉昌奇介紹評選團後，由瑪希敦（Mahidol University）大學音樂學院林文卉鋼琴教授代表評選團提醒參加決賽者，決賽將以節奏、音準、技巧與臺風等四項標準來評比。其他參與評選的瑪希敦大學魏翠屏聲樂教授、泰國Panther Entertainment影視經紀公司行銷經理Rattinun Jintranun、僑務促進委員陳建良會長、中華國際學校楊維琪老師，以及P.F. Music Art Academy創辦人李采璇等6位專業評審委員一致表示，對決賽者的舞台表現感到驚艷，絕大多數遠超過初賽的影音錄影表現，優異的水準令委員評選時頗為挑戰艱辛，更肯定決賽歌手對華語老歌或最新流行歌曲動態的高度了解。

評審委員表示依據泰國北東南等遠地府及回族、泰族、華裔等多族群民族的廣泛參賽結果，及決賽時有初賽落選的選手來觀賞決賽的結果，證明此次比賽第一次就已成功，並以歌唱軟實力順利推廣台灣文化及新南向政策。泰籍委員希望未來可以繼續比賽，讓有潛力的歌手可以持續努力，明年如果有比賽也一定會更成功。

參賽的選手中，有二位均為8歲的小朋友，其中的男性小朋友學華語才2年，因為喜歡聽華語歌曲，在一次偶然機會聽到「酒干倘賣無」，所以以此歌曲參賽，他的媽媽隨即補充說兒子太緊張，所以表情比較嚴肅。就讀Assumption大學的21歲女學生，雖然不會講華語，第一次學華語歌就勇敢參賽並演唱「想你的夜」，特別著古裝劇服出賽。參賽者之中，有一位非常特別的男女雙聲男歌手，他演唱「蓮花」以充分展現其雙聲帶及男假音高超演唱技巧。

決賽頒獎前特別安排曾參加台灣「聲林之王」節目的泰國天才歌星Gail現場演唱「你啊你啊」、「我愛你」、「魚仔」、「心花開」等四首華語歌，引起現場貴賓與參賽者及家屬競相合照，更激發大家學習華語歌之興趣。她除了鼓勵選手多聽華語歌曲外，也為選手加油，激勵大家努力用心去追求歌唱夢想。

主辦單位將邀請冠軍赴台參加ETToday的「聲林之王」歌唱比賽。冠軍和亞軍女性得主的分數僅差距0.167分，他們均將受邀於今年台灣雙十國慶音樂會（曼谷）獻唱，季軍則由男性Thanis Sae Chaow奪得。童代表振源特別頒發台灣工藝精品紙相機給最佳少年歌手獎的十四歲男孩Thanathorn Ruengsuwan，最佳中文發音獎給一人演唱男女聲的Warawut Opas，最佳台風獎頒給Janejira Thaweeapiladeethongkum板佳翠，最佳初選獎給Panyan Nilkaew。

比賽中場休息時，代表處還特別播放台灣各縣市自然人文美景精選影片，推廣宣傳台灣。OP錶公司與P.F. Music Art Academy贊助佳作五名獎項分別為精美手錶三只及烏克麗麗兩把。泰國文化局秘書長於頒獎後致詞感謝童代表與台灣會館的努力，讓泰國與台灣的友誼更加深厚長存。