國美館「共時的星叢」跨域展覽　揭「風車詩社」台日超現實詩人面紗

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「共時的星叢：『風車詩社』與跨界域藝術時代」以金馬最佳紀錄片「日曜日式散步者」為出發，展出「風車詩社」相關文獻，可見台日詩人對文學狂熱，以及國際展品，將於6月29日至9月15日國美館登場。

國立台灣美術館（以下簡稱國美館）推出新展「共時的星叢：『風車詩社』與跨界域藝術時代」（以下簡稱共時的星叢），並於今（25）日文化部南海工作坊舉辦展前記者會，文化部部長鄭麗君、國美館館長林志民、史博館館長廖新田、策展代表黃亞歷等皆出席。

「共時的星叢」展覽從紀錄片「日曜日式散步者」出發，該紀錄片曾獲金馬獎最佳紀錄片殊榮，由黃亞歷導演，展覽延續電影中多重元素的跨域創作概念，以「風車詩社」為核心。

文化部部長鄭麗君指出，紀錄片「日曜日式散步者」像是一首詩，具藝術形式的拍攝手法，讓人能初探風車詩社中的台灣年輕人探索思想禁地過程，並讓台灣人一窺30年代顯為人知的文學運動，也可見當時年輕詩人對文學的狂熱。

鄭麗君說明，30年代的風車詩社引入超現實主義文學運動，和法國幾乎共時發生，這也代表台灣和世界文藝思潮同步，台灣的藝術史就是世界藝術史的一部分，然而，台灣人更該用多元的角度，不同的視野看待藝術史。

鄭麗君強調，這三年文化部要重建台灣藝術史，更要變成一種運動，希望促使台灣當代社會重新檢視、訴說藝術家故事跟思想，此次的「共時的星叢」展覽應證了以上思維，在台灣的星空可見台灣點點繁星。

展中可見精選的展品畫作、雕塑、書籍，並串連文物、聲音、平面及動態影像等，透過共800件展品，進一步探討20世紀初至1940年代現代主義文藝在西方世界與東亞國家所捲起的浪潮。

位於台南的「風車詩社」是台灣日殖時期提倡超現實主義的文學社團，由楊熾昌、林修二、戶田房子等台日詩人共同組成，並出版「風車」雜誌。

黃亞歷導演的紀錄長片「日曜日式散步者」，即是以「風車詩社」為主題，其拍攝手法宛如讓詩人走入觀眾生活一部分，彷彿聆聽身邊的好友訴說理想及生活。

「日曜日式散步者」一方面探討日殖時期的文藝語境上，連結世界性的現代主義思潮與運動；另一方面，則追溯台日詩人們的生命經驗、文藝啟蒙，遭逢歷史事件的吉光片羽，電影匯聚多重元素，受到熱烈迴響。

「共時的星叢」便是由「日曜日式散步者」為出發點再發展而來，將上述討論由文學與電影的媒介轉至美術館展覽空間，並結合當代藝術與科技，是對於跨域創作的再探索。

此次，展覽由導演黃亞歷、國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所教授孫松榮，以及日本資深超現實主義研究學者、策展人巖谷國士共同策劃。

展覽結合不同藝術媒材、文獻、影音檔案等透過多媒體裝置等新科技呈現，並有十大重點展提，包含「現代文藝的萌動」溯源新世紀城市與摩登感知、「超現實主義眾聲回響」辯證前衛主義的接地氣、「機械文明文藝幻景」築起新精神藝術家的跨地藝術實踐等。