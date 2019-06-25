移民署免費電腦課程DIY 提升新住民信心促科技生活化

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部移民署推動「建構新住民數位公平機會計畫」提供新住民免費電腦課程，並於6月22日舉辦創新活動「探索時間DIY」，認識時間的由來，了解時差的算法，並與親子一同動手製作屬於自己的時鐘。

移民署表示，今年度提供16門資訊實體課程，包含8門熱門課程、4門進階課程及4門實作課程,課程內容豐富多樣，包含熱門Office軟體、Line貼圖設計、最夯行動應用，還有手作機器人、智慧手錶課程等。透過免費的電腦課程，強化新住民數位資訊技能，善用科技力量充實自己，提升自信心及創造科技生活化。

家住偏遠地區的新住民也不用擔心，移民署特別推出 [把課程送到家門口]的概念，提供行動學習車開設行動教室，只要有空間就可以開課。另外「新住民數位資訊e網」也提供線上學習課程、直播課程及電子書，只要加入會員就可以透過電腦、平板及手機隨時隨地免費學習。

除此之外還建置新住民交流平臺，提供多元文化介紹及蒐集各項就業、教育等資訊，讓臺灣民眾與新住民互相了解風俗與文化，並舉辦各項網路活動，歡迎新住民朋友踴躍參與。

相關資訊請參見本計畫官方網站「新住民數位資訊e網」，或撥打課程免付費專線：0800-005-788，亦可洽詢各地移民署服務站。

另外移民署還提供平板租借服務，至移民署25個服務站臨櫃或撥打專線完成租借預約，平板立即宅配到您家，30天10G網路流量，讓您居家有平板，在家數位學習，生活更便利！免費諮詢專線：0800-700-101。