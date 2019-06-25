〈時評〉台灣跨國詐騙頻傳 政府應尋求解決之道

報載，中國警方與西班牙警方展開合作，聯手打擊跨國電信網路詐騙案，逮捕237名嫌犯，其中有218人來自台灣，雖然他們自稱「我拿的是台灣護照，我不是中國人」，但是依然被上銬送中。

這已經不是第一次台灣人因為涉及跨國網路詐欺案，被送中審判了。

今年5月30日，25名台灣人在泰國，也因涉及電信案被捕，幸因泰皇登基大赦，台灣司法界透過國際司法互助，將涉案的25人交涉回到台灣警方手上，接受台灣司法審理，他們算是幸運的一群。

類此案件在馬來西亞、斯洛維尼亞、馬來西亞、菲律賓等地，都曾發生，台灣人被送中審理者，已不是少數。

在強勢的國家，如美國，他們運用長臂管轄權的法理概念，有足夠的力量，以反恐、反貪腐、洗錢防制之名，把影響美國境內社會安全的涉案人，引渡到美國受審。如今中國有樣學樣，同樣以長臂管轄的概念，把被害人在中國，加害人在海外的台灣人，引渡到中國受審。

這是一個趨勢，台灣必須重視，而且很難以加害人是台灣人為由，引渡回台灣受審。

每次有類此案件發生，相信看到新聞，內心都很難過，何時台灣人會淪落到甘冒如此大的風險，到國外去設局詐騙中國人？是台灣沒有良好的工作機會？待遇太差？涉案人家庭有問題？還是自己本身價值觀發生了偏差？

不論如何，這是政府、社會、學校，乃至於家庭，必須正視的問題。我們不能讓類此偏差事件一再發生，以至毀㓕年輕人，甚至社會、國家。相關的政府單位，包括教育部、法務部、勞動部、經濟部，甚至國安單位，必須正視，應該組成專案小組，深入分析類此台灣人涉及詐騙案的原因、手法、涉案人的背景、社會因素，乃至於如何有效防範類此事件再次發生，以避免台灣人受到終生的創傷。

最近台商回流蔚為風潮，台商口中的五缺，其中之一是缺工、缺人才，為什麼一方面國家缺工，另一方面卻仍然有那麼多的年輕人，鋌而走險，到海外設局詐騙他國人民，這不是很矛盾的現象嗎？

台灣的社會究竟怎麼了？年輕人的價值觀發生了嚴重的偏差？還是台灣沒有提供年輕人足夠的生存發展的機會？不論如何，這是國家、政府、社會，必須共同正視，並且劍及履及，要趕快解決的問題。