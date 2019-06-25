港府民望大跌　近17%港人評特首0分 逾半港人不信任北京

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）《逃犯條例》修訂爭議引爆港人憤怒，據調查，港人對於政府、特首、三位司長的表現滿意度，以至對特區政府和中央政府的信任度大幅下跌。

香港中文大學香港亞太研究所於本月17至20日進行的電話訪問調查，此次訪問了732位18歲以上的港人，成功回應率為39.6%，抽樣誤差約在正負3.62個百分點以內。

調查顯示，對特區政府表現滿意的受訪者只有18.4%，較5月下跌4.2個百份點；60.4%不滿政府表現，較5月大幅上升19.9個百分點。

針對特首林鄭月娥整體表現的評分為 37.5 分，比5月大幅下跌10.6分，相比於去年同期更大跌18分，今年甚至有16.9%的受訪者評0分。

而三位司長的評分皆下跌，分別是政務司司長張建宗的評分為37.0分，比5月下跌8分；財政司司長陳茂波的評分為34.4分，較5月下跌3.9分；而律政司司長鄭若驊的評分為26.8分，亦較5月下跌6.9分。（這項評分由最低的0至100分計算，50分為合格。）

調查也顯示，受訪者對香港特區政府的信任度只有22.1%，較5月下跌2.8個百分點；表示不信任的卻有48.9%，較5月大幅上升18.8個百分點。

受訪者對北京中央政府的信任度只有17.4%，較5月降低了4.2個百分點；表示不信任的則有54.7%，較5月上升13.6個百分點。