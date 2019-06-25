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網購鞋子不必試穿　日本開發用手機就能量鞋碼

日本網購平台ZOZOTOWN開發以手機搭配墊子，便能輕鬆測得尺寸

By 高梓根, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/25 10:19
ZOZOMAT（來源 ZOZO官方網站）

ZOZOMAT（來源 ZOZO官方網站）

（台灣英文新聞／高梓根　綜合外電報導）經營服飾網購平台ZOZOTOWN的日本公司ZOZO，於昨（24）日發表新產品ZOZOMAT。以這塊專用的墊子搭配手機攝影，便能精準地測量腳部的立體尺寸，不用試穿也能網購大小合適的鞋子。

使用者只需將腳放在ZOZOMAT上面，再以手機在7個指定的角度拍攝，專用的APP便會透過墊子上的圓點記號，以厘米等級的精度量出腳部的立體尺寸，並在手機畫面顯示出腳部的3D模型。

ZOZOMAT（來源 ZOZO官方YouTube頻道）

不只是腳的長度，包含腳踝、腳指、甚至指甲等影響鞋子舒適度的因素都考量進去，未來便可以透過這份3D尺寸，在網購時輕鬆找到合腳的鞋子。消費者不用再擔心買錯鞋碼，網購平台也可以大幅減少退換貨帶來的作業成本。

ZOZO去年曾發表將開發測量全身尺寸的ZOZOSUIT，不過由於開發成本過高，甚至致使公司上市以來首度出現虧損。相對地，ZOZOMAT的生產成本則非常地低，ZOZO已開放透過官方網站預約，預計於今年秋冬免費提供給消費者。

根據日媒IT media報導，未來ZOZOMAT甚至可能透過PDF的形式開放，供消費者在家自行下載、列印並使用，更進一步減低測量鞋碼的成本及網購鞋子的難度。
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