2026冬奧主辦權 義大利米蘭奪下

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)國際奧林匹克委員會24日在瑞士洛桑市宣布,2026年冬奧預定於2026年2月6日-22日在義大利的米蘭(Milan)-科爾蒂納丹佩佐(Cortina)舉辦,並預計在米蘭舉辦開幕儀式。

綜合「法新社(AFP)」與「美國之音(VOA)」報導,經過投票,82位國際奧會成員中只有一位缺席,義大利以47張票對瑞典斯德哥爾摩-奧勒的34票,順利取得2026年冬奧主辦權。

消息一出,原本就在瑞士的義大利總理孔蒂(Giuseppe Conte)隨即在推特表示,他們為此結果感到驕傲。這是全義大利贏得的,是全國上下團結一心以取得勝利,並期望送給全世界一個難忘的運動盛事。

義國副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)表示,這將帶來至少50億歐元的商機與2萬多個工作機會,無論是在交通還是在運動建設方面。

然而榮耀伴隨著擔憂,回顧近幾年義大利的經濟狀況,可說是舉步維艱,讓人擔心該國是否能承擔主辦國的重任,主要是奧運會的主辦成本偏高。過去,有些國家為了擔任東道主,接待來自世界各地的運動好手、遊客,滿足國際奧委會的標準,都會砸重金修建與改造基礎建設。待運動盛事結束後,為了避免高額的維護費用,有些國家會不惜拆除豪華臨時場館。

這是義大利第3次取得冬奧的主辦權,第一次主辦時是在1956年在科爾蒂納丹佩佐(Cortina d'Ampezzo),第二次則是2006年於杜林(Turin)。2026年冬奧開幕儀式預定在米蘭聖西羅球場(San Siro)舉辦,並在歷史悠久的維洛那圓形競技場舉辦閉幕式。

