台美最大科學合作「福衛七號」氣象衛星　因故延至下午2時半發射

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 台美最大科學合作案福爾摩沙衛星七號(「福衛七號」)氣象衛星，原本預計在台灣時間今(25)日上午11點半進入美國佛州卡納維爾角發射窗口。目前最新消息指出，將延後到下午2點半發射。太空中心表示，現在正在確認地面系統，時間延遲。

根據官方臉書，

美國現場搭載福衛七號的獵鷹重型火箭已經立起，等待發射時刻到來～(如上圖)

國家太空中心 NSPO指出，火箭的發射窗口為 11:30~15:30，火箭在這段時間內都可以發射。若把火箭發射時間設為 T，發射後會迎來幾個重要時刻：



T+0(min) ：火箭發射升空

T+91~107：衛星脫離火箭

T+165：衛星首次通聯──澳洲達爾文站

T+273：衛星第二次通聯──澳洲達爾文站

T+378：衛星首次與台灣地面站通聯

可以收看直播的頻道如下

■電視台：台視新聞YouTube

■國家太空中心 NSPO

■網路頻道 SpaceX 官方頻道：STP-2 Mission

■臉書直播： 國家太空中心 NSPO、科技部、科技大觀園、 國家實驗研究院

根據官網介紹，福爾摩沙衛星七號計畫(簡稱福衛七號計畫)為台美雙方大型國際合作案，執行單位為台灣國家實驗研究院國家太空中心(National Space Organization, 簡稱NSPO)與美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration, 簡稱NOAA)。

本計畫是福衛三號的後續計畫，任務目標為建立一高可靠度操作型氣象衛星系統，延續福衛三號計畫之掩星氣象觀測任務，將於低傾角佈署6枚任務衛星，以密集提供中低緯度的氣象觀測資料，其任務架構如下圖：

(圖/NSPO官網)

《自由》報導，「福衛七號」昨(24)日下午運送到發送地，預計今上午將搭乘獵鷹重型火箭發射升空，獵鷹重型火箭是目前全球現役運載能力最強的火箭。

報導引述國研院太空中心表示，獵鷹重型火箭結構上由一個經過強化的獵鷹九號為推進核心，外加兩個額外的獵鷹九號助推器，三組獵鷹九號第一節均可回收重複使用。

太空中心表示，美方正在確認發射地佛州卡納維爾角地面系統發生的問題，需加以排除，發射時間延後到下午2點半，上午11點半到下午3點半都屬於發射窗口範圍。

國立中央大學太空科學研究所長趙吉光今天會在美國現場，為大家說明觀看重點。

趙吉光指出，這次發射是用液態推定，而且火箭本身非常重，大概發射後10分鐘左右的時候可以目測觀看，還能聽到火箭速度突破音障出現的爆裂聲響。10到15分鐘後，就可以看兩側火箭回收，目前天氣條件蠻好的，晚上應該觀看條件還不錯。

趙吉光表示，火箭推進過程會點火能見度增加，發射後天空會被染成血紅色，可以看到整個火箭升空的軌跡，天候好的話還能看到火箭脫節，旁邊兩個側火箭分離，繼續推動，有機會的話，還能看到第一節和第二節脫離。

趙吉光說，火箭升空後飛行速度突破超音速，會出現sonic boom音爆，那是很大的爆裂聲，突破音障的時候，透過超音速波傳遞，聲音可傳很遠。火箭回收的時候，因為降落時有一陣速度非常快，也會突破音障，會再聽到爆裂聲，聽到兩個火箭回來的聲音。