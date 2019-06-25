〈時評〉AI帶來極致的便利後　造成的社會結構衝擊

AI全名為Artificial Intelligence，也就是人工智慧。我們希望AI越來越進步，讓人類更節省時間、資源，達到讓生活更加便利。但是AI的終點，真的全然對人類好嗎？絕大多數人都沒有想過這件事。AI的極致發展，真的會如預期讓人類走向快樂的烏托邦嗎？還是產生極致的反烏托邦主義的社會，或是走向人類被AI控制，如電影：駭客任務。以下分析可能會發生的情況。

作者將AI切成四個時期，並介紹在不同時期的成效與危害。為什麼AI會有危害？從人類歷史發展來看，新科技最先被利用到的領域，往往是在戰爭上面，故AI必然有其風險與危害。

1. 簡單AI時期：在2010年前，受環境及硬體影響，無法讀取大量數據並應用在機器學習的AI。如：熱追蹤導彈。

2. 機器學習AI時期：2010年後，因科技的進步，硬體的成長，並收集了更多的有效數據，也就是「大數據」(Big data)，同時提升處理效能，再加上統計與機率的概念，讓「機器學習」(Machine Learning：ML)更加進步，如深度學習(Deep Learning)讓AI可以自主學習，更有智慧，帶來許多便利性，又或者是無人駕駛車，無人戰機，無人潛艇等。但也難保不會出現有恐怖組織製作高度自我學習的AI，使其突破各國的防火牆，再植入病毒。到了這個階段還是人類寫程式碼的時期。

3. 自行寫程式碼AI時期：作者相信總有一天會進入到AI可自行寫程式碼的階段，人類只要給出夠明確的指示與問題，AI就可以寫程式碼，並上網收集資料，解決人類問題，而這一天作者相信不會太晚，大概在5~10年內就有可能達成。畢竟，過去已經發生AI彼此之間進行對話，並演變發明自己的語言的真實案例。參考聯結：「FB讓兩個AI互相對話，結果他們不但學會了說謊還發明了人類看不懂的「密語」」。

換言之，鋼鐵人的管家賈維斯有很大機會從科幻變成真實，讓人類的生活更加便利。而缺點就是當他被恐怖組織利用後，人類將更難以阻擋。或是他自行學習判斷出人類是地球的害蟲應該予以消滅，屆時人類將難以反抗。

4. 有情緒的AI時期：最終AI產生了情緒，此階段有可能發生，也有可能不發生。換言之，多拉A夢(小叮噹)是否會出現是難以確定的，而作者認為不大可能。假設可以達到此階段，機器人可以設定不危害人類，到時後AI可以協助人類許多事，並且擁有足夠的聰明才智變的更加人性化，人類相對上一階段的使用也會變的舒適易操作。問題是如果它產生對人類厭惡的情感時，人類最終有可能滅絕或是成為它們的能源，如：駭客任務。

可以發現AI可能被恐怖份子利用來破壞世界，也有可能自行學習判斷出人類是地球的害蟲應該予以消滅。如果人類能有效利用高科技，是否就會變成快樂的伊甸園呢？在此我們可以參考三大反烏托邦(Dystopia)的小說「美麗新世界」、「一九八四」、「我們」。

參考赫胥理(Aldous Leonard Huxley)的小說－美麗新世界(Brave New World)，指出物質生活的不斷演化，並沒有讓全部人類進入烏托邦，反而是因為人類的天性，自然的分化出五個階級，而高階會奴役低階，而這並不是烏托邦，而是更野蠻的社會。五個階級分別為「阿爾法（α）」、「貝塔（β）」、「伽瑪（γ）」、「德爾塔（δ）」、「愛普西隆（ε）」。阿爾法和貝塔最高級，在「繁育中心」孵化成熟為胚胎之前就被妥善保管，以便將來培養成為領導和控制各個階層的大人物；伽瑪是普通階層，相當於平民；德爾塔和愛普西隆最低賤，只能做體力勞動工作。而不少社會學者認為美國有可能往美麗新世界的局面邁進。參考連結：China Goes '1984' While America Goes 'Brave New World'--But What's Next?。

參考喬治·歐威爾（George Orwell）的小說，《一九八四（Nineteen Eighty-Four）》裡面指出極權主義的領導人利用科技來監控及暴力統治人民，而這已經不是伊甸園。而且這樣的情況已經發生在中國，參考聯結「手機、電視都是監控器，中國「雪亮工程」10 秒看穿你是誰」。

結論：

AI像是潘朵拉的盒子，看似美妙，但打開之後，有著太大可能性毀滅人類、或是因人類天性造成社會結構的改變，或是幾大強國有類似強度的科技彼此對抗，產生新一世代的冷戰，而人民總是成為吃虧的一方。不管是哪一個局面，最終都沒辦法到達原本想像的烏托邦與伊甸園。更糟糕的是AI的演進如同滾雪球一般，開始滾動後就難以停止。資訊人才開發時或許不會考量到太多複雜的局面，但是有許多科幻及反烏托邦的電影，已經在過度發展的科技上打預防針，所以政府不要以為科技只有好處，要先預防可能的問題，在每個可能發生問題的局面先作好準備，以免最終造成人類走上滅絕之路，或是陷入地獄般的局面。而這個情況不會太遠，再過10到20年間就有可能發生。

參考資料：

美麗新世界

一九八四