《科學》期刊：中國人最不誠實

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合報導）美國《科學》期刊（Science）上週四（20日）公布了一篇全球公民誠實度研究論文，該研究統計了全球40個國家的遺失皮夾歸還率，結果顯示中國人的歸還率最低，也就是最不誠實。

研究人員以透明的皮夾做實驗，皮夾裡有名片、超市購物清單和一把鑰匙。

其中一組皮夾裡有現金，另一組皮夾裡沒有現金。他們假裝自己撿到皮夾，把皮夾送到銀行、戲院或博物館等文化機構、郵局、飯店和警察局的櫃檯，然後宣稱趕時間便立刻離開。若收到皮夾的人有依照名片上的資訊聯絡主人，就算是有效歸還。

他們一共在40個國家的355座主要城市，放置了17,303個皮夾。結果幾乎在每一個國家都觀察到類似的情況：無現金的皮夾歸還率遠低於有現金的皮夾，而且現金的金額愈高，歸還率也愈高。

這樣的結果與經濟學家的預測完全相反。研究人員根據其他數據，推測原因可能是無私的關心加上不想當小偷的心情，因為金額愈高，愈容易讓人覺得自己是小偷。

根據《科學》期刊所公布的數據，誠實度最高的國家前三名是瑞士、挪威與荷蘭，而誠實度吊車尾的三個國家分別是祕魯、摩洛哥和中國。以這項研究來說，中國的公民誠實度全球最低。

(資料來源：https://science.sciencemag.org/content/early/2019/06/19/science.aau8712/tab-figures-data)