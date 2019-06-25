協助印尼地震災民 台商捐救護車蓋學校

由印尼台商組成的三輪基金會及印尼台灣工商聯誼總會近日致贈2筆重建基金及一輛救護車給去年遭受地震及海嘯侵襲的印尼中蘇拉威西省，為期9個月的賑災活動圓滿結束。

印尼中蘇拉威西省（Central Sulawesi）巴路市（Palu）去年9月底遭地震、海嘯重創，三輪基金會第一時間到當地救災，賑災工作持續至6月中提供最後一筆捐助款項後結束。

三輪基金會執行長鐘文燐今天指出，基金會與印尼台灣工商聯誼總會在6月14日聯合致贈中蘇拉威西省1億元印尼盾（約新台幣25萬8000元）協助重建基督教高中學校、1億元協助重建穆斯林學校，並致贈一輛救護車。

鐘文燐指出，災難發生後，三輪基金會與印尼台灣工商聯誼總會共募集28億元印尼盾協助災後重建，全數專款專用；先前已捐贈2輛水車，並發放災民大量賑災與生活物資。

中華民國駐印尼大使陳忠也參與此行，拜會中蘇拉威西省的省長蘇爾登（Sulteng Longki），蘇爾登致贈陳忠感謝獎牌。

陳忠也在15日與印尼準副總統安明（Ma' ruf Amin）一同出席由中華民國政府及人民捐贈興建的伊斯蘭活動中心動土典禮。

陳忠指出，為協助巴路災後重建，中華民國政府、民眾及印尼台商捐款總計約230萬美元，與伊斯蘭學者理事會、印尼紅十字會等團體合作，協助災民儘快恢復正常生活，同時也進行農業復甦計畫，幫助農民恢復農耕工作。