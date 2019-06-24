到底是沙士還是啤酒？臺虎、黑松聯名新品　「黑松打虎」創意設計超商登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）愛玩創意的臺虎精釀攜手黑松沙士推出兩款新品，分別為非酒精飲料「黑松沙士Plus啤酒花風味」，跟含酒精飲料「黑松沙士風味啤酒」，將於7月3日起全台7-ELEVEN限量上市。

臺虎表示，從黑松沙士打造文青感的黑松沙士清爽der選物店、推出黑松沙士Plus爆米花沙士；臺虎的愛無標籤、金香茶啤酒、招桃花水果酒，不斷創新並延續品牌價值，顯示兩大品牌有許多共通點，促成這次有趣的作品，攜手打造非酒精飲料「黑松沙士Plus啤酒花風味」、含酒精飲料「黑松沙士風味啤酒」。

臺虎擅長以各種食材創造特色酒款，並攜手不同品牌及產業大玩創意。臺虎說明，含酒精飲料「黑松沙士風味啤酒」選用皮爾森麥芽發酵出清爽酒體，加入黑松沙士獨家秘密配方，加入黑松沙士獨家秘密配方，啤酒的尾韻慢慢湧出。

另外，黑松研發推出非酒精飲料「黑松沙士Plus啤酒花風味」，結合臺虎核心商品「臺虎IPA」的特色，開罐就能聞到啤酒花香氣充滿層次，適合夏季消暑。

值得一提的是，罐身設計靈感來自「武松打虎」的民間故事，以水滸英雄「武松」形象，設計膚色黝黑的主角「黑松哥」，將打虎故事轉化為逗大貓趣味場景，代表「臺虎」的老虎以蓄勢待發的姿勢與黑松哥互動，增添畫面生動與趣味性，且可見雙方品牌元素。