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〈時評〉年輕人「反紅色媒體」遊行 台灣未來『民主不滅』

為騎士遊俠與青春熱血喝采之「反紅色媒體」遊行

By 屏東方舟, 台灣英文新聞－時評
2019/06/24 18:53
「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日下午在總統 府前凱達格蘭大道舉行，許多民眾不畏雨勢到場參與， 手持標語表達立場。 中央社記者

民眾冒雨參加反紅色媒體活動（3）

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日下午在總統 府前凱達格蘭大道舉行，許多民眾不畏雨勢到場參與， 手持標語表達立場。 中央社記者 (來源 中央社)

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日在凱達格蘭 大道舉行，參與民眾舉標語表達訴求。 中央社記者徐肇昌攝　108年6月23日

民眾參加反紅色媒體遊行舉標語

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日在凱達格蘭 大道舉行，參與民眾舉標語表達訴求。 中央社記者徐肇昌攝　108年6月23日 (來源 中央社)

凱道反親中媒體遊行 大批民眾冒雨相挺

凱道反親中媒體遊行 大批民眾冒雨相挺 (來源 中央社)

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日下午在凱達 格蘭大道登場，許多民眾穿雨衣、撐傘到場參與，有人 舉出反紅色媒體標語。 中央社記

反親中媒體遊行 民眾舉標語表訴求（2）

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日下午在凱達 格蘭大道登場，許多民眾穿雨衣、撐傘到場參與，有人 舉出反紅色媒體標語。 中央社記 (來源 中央社)

聖戰士：「組隊急需刺客與狂戰士；台灣世界蹦壞中，守護未來，我們要組隊剷除大魔王，...」

對比最近韓國瑜與四大政商人士「動員」，以大量遊覽車運送人群的造勢遊行，昨天(23日)的台北凱道「反紅色媒體」遊行，參與群眾在滂沱大雨下，仍然自發前往，而且群眾年齡層也年輕多了，讓我們歡欣鼓舞，並感到振奮「台灣未來『民主不滅』」，這樣的潛在能量與趨勢，可以擴散及影響對岸中國的民主改革。

「紅色媒體」、「敵國媒體」，充斥著「敵國宣傳、敗壞本國」及「似是而非假訊息」的內容，讓廣大國民遭受洗腦、破壞人與人的信任感，進而蹦壞了社會國家基礎，讓台灣被「民主陣營」剔除，成為「不民主陣營」的一員。

這次的「反紅色媒體」、「反親中媒體」、「反敵國媒體」活動，竟然有「資深媒體人」出來反對「反紅色媒體」，並發出網文說這場遊行是一場侵害「言論自由」與媒體「自主經營」權利的反民主活動。

「言論自由」，指的是國民可依自我立場意願、自我意識，表達意見想法的權利，不受「政府」的事前審查及限制，也無需擔心受到政府報復。因此，由民間（包含民意代表）所發起的「反紅色媒體」遊行，並無涉及「國家」箝制「新聞自由」與「言論自由」；反之，民間亦可發起「支持紅色媒體」集會遊行。這真是台灣身為民主國家的可貴之處，多方保障多元意見與聲音。

「新聞自由」，指的是「國家」保障新聞工作者採訪、報導、出版、發行等的自由權利。廣播頻率是國家的公共財，使用時當然應該遵守國家法律規範。「廣電三法」，是臺灣的三項廣播電視相關法律，包括《廣播電視法》、《有線廣播電視法》、《衛星廣播電視法》。廣電三法主要精神與規範，包括維護媒體專業自主、保障公眾視聽權益、增進公共利益與福祉、維護視聽多元化等。廣電三法也特別規定，要求「黨政軍」必須退出媒體，因此，本次的「反紅色媒體」也呼應「共產黨」、「不民主政體」、「解放軍」等之「黨政軍」退出台灣媒體。

台灣是個「民主自由」的國家，也是個「人權法治」的國家。因此，媒體使用廣播頻率，占據國家公共財，在「自主經營」下，當然要遵循「新聞自由」與國家法律規範。

媒體素養(Media Literacy)，是指在各種環境中以適合個人的目的和需求的方式，取用(access)、分析(analyze)、評估(evaluate)及創造(create)媒體信息的能力，又稱「媒介素養」。

由於台灣是個「民主自由」國家，無法像中共以國家機器進行極權嚴打來壓制媒體，因此，生活在民主自由幸福環境的台灣人，應該與時俱進地養成自己的「媒體素養」，增進自主思辨能力與生產資訊的能力，以批判性角度去解讀各種媒體信息、假新聞，以能面對及唾棄那些破壞民主自由生活環境的「紅色媒體」。
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廣電三法
紅色媒體
媒體素養

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