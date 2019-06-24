〈時評〉年輕人「反紅色媒體」遊行 台灣未來『民主不滅』

聖戰士：「組隊急需刺客與狂戰士；台灣世界蹦壞中，守護未來，我們要組隊剷除大魔王，...」

對比最近韓國瑜與四大政商人士「動員」，以大量遊覽車運送人群的造勢遊行，昨天(23日)的台北凱道「反紅色媒體」遊行，參與群眾在滂沱大雨下，仍然自發前往，而且群眾年齡層也年輕多了，讓我們歡欣鼓舞，並感到振奮「台灣未來『民主不滅』」，這樣的潛在能量與趨勢，可以擴散及影響對岸中國的民主改革。

「紅色媒體」、「敵國媒體」，充斥著「敵國宣傳、敗壞本國」及「似是而非假訊息」的內容，讓廣大國民遭受洗腦、破壞人與人的信任感，進而蹦壞了社會國家基礎，讓台灣被「民主陣營」剔除，成為「不民主陣營」的一員。

這次的「反紅色媒體」、「反親中媒體」、「反敵國媒體」活動，竟然有「資深媒體人」出來反對「反紅色媒體」，並發出網文說這場遊行是一場侵害「言論自由」與媒體「自主經營」權利的反民主活動。

「言論自由」，指的是國民可依自我立場意願、自我意識，表達意見想法的權利，不受「政府」的事前審查及限制，也無需擔心受到政府報復。因此，由民間（包含民意代表）所發起的「反紅色媒體」遊行，並無涉及「國家」箝制「新聞自由」與「言論自由」；反之，民間亦可發起「支持紅色媒體」集會遊行。這真是台灣身為民主國家的可貴之處，多方保障多元意見與聲音。

「新聞自由」，指的是「國家」保障新聞工作者採訪、報導、出版、發行等的自由權利。廣播頻率是國家的公共財，使用時當然應該遵守國家法律規範。「廣電三法」，是臺灣的三項廣播電視相關法律，包括《廣播電視法》、《有線廣播電視法》、《衛星廣播電視法》。廣電三法主要精神與規範，包括維護媒體專業自主、保障公眾視聽權益、增進公共利益與福祉、維護視聽多元化等。廣電三法也特別規定，要求「黨政軍」必須退出媒體，因此，本次的「反紅色媒體」也呼應「共產黨」、「不民主政體」、「解放軍」等之「黨政軍」退出台灣媒體。

台灣是個「民主自由」的國家，也是個「人權法治」的國家。因此，媒體使用廣播頻率，占據國家公共財，在「自主經營」下，當然要遵循「新聞自由」與國家法律規範。

媒體素養(Media Literacy)，是指在各種環境中以適合個人的目的和需求的方式，取用(access)、分析(analyze)、評估(evaluate)及創造(create)媒體信息的能力，又稱「媒介素養」。

由於台灣是個「民主自由」國家，無法像中共以國家機器進行極權嚴打來壓制媒體，因此，生活在民主自由幸福環境的台灣人，應該與時俱進地養成自己的「媒體素養」，增進自主思辨能力與生產資訊的能力，以批判性角度去解讀各種媒體信息、假新聞，以能面對及唾棄那些破壞民主自由生活環境的「紅色媒體」。