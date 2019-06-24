世界冠軍瑞典「理髮廳四重唱」合體台灣「拉縴人」　優美阿卡貝拉國家音樂廳登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）兩組世界冠軍將同台演出！以阿卡貝拉風格聞名的台灣「拉縴人男聲合唱團」，以及瑞典的理髮廳男聲四重唱冠軍「Ringmasters」，優美男聲即將合體帶來「從理髮廳走出來的拉縴人」音樂會，將於7/14國家音樂廳登場。

台灣的「拉縴人男聲合唱團」曾獲二十餘座合唱比賽冠軍、四座金曲獎，而世界理髮廳男聲四重唱冠軍「Ringmasters」為瑞典重唱冠軍，他們將首度來台，於音樂會上帶來經典曲目，包含披頭四、納．京．科爾、法蘭克．辛納屈等膾炙人口的名曲。

拉縴人文化藝術基金會執行長林俊龍表示，他們當時在日本參與合唱藝術節，恰巧碰到瑞典理髮廳合唱團「Zero 8」的精彩演出，在現代阿卡貝拉當道之際，介於古典與流行之間的理髮廳無伴奏合唱在台灣卻鮮為人知，和其指揮克里斯特隆交流後，知悉他同時為理髮廳四重唱世界冠軍「Ringmasters」的一員，於是便興起邀請「Ringmasters」來台演出。

林俊龍說明，理髮廳風格的演唱技法與拉縴人過去習慣的古典合唱不同，因此，克里斯特隆地自瑞典飛來指導拉縴人如何進入理髮廳合唱的世界。此外，拉縴人也因應此次演出，進行一連串「宅男變型男」的改造計畫，包含健身、重新訂製西裝、肢體以及舞蹈訓練，希望在七月的時候讓觀眾耳目一新，看見截然不同的拉縴人男聲合唱團。

來自瑞典的「Ringmasters」四重唱的成員們，皆來自於音樂人才鼎盛的斯德哥爾摩音樂高中。其中，創始者克里斯特隆15年前，與同樣學習古典聲樂的朋友無意間看到「辛普森家庭」裡的理髮廳四重唱橋段 ，劇裡的唱法與形式引起了這群古典音樂學生的興趣，於是組成四重唱團體「Ringmasters」。

克里斯特隆透露，在十三年前當他剛剛接觸「理髮廳合唱」時，根本無法想像他的四重唱團竟能跟如此優秀的合唱團在容納兩千多人的台北國家音樂廳共同演出，太令人驚喜了，他對這樣的機會心存感激！

「從理髮廳走出來的拉縴人」將於7月14日國家音樂廳登場，更多詳情請前往官網查詢。