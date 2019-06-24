5G進入商轉模式 成長指日可待

今年初在西班牙舉辦的世界行動通訊大會(MWC)上， 參展廠商的主軸幾乎都聚焦在5G上，不論從硬體端各種5G網路設 備，到具5G功能的智慧型手機，再到各種沉浸式應用服務， 每一項都讓人眼睛為之一亮。隨著美國與南韓，陸續於今年4月開通 服務，日本預計2020年3~6月開放服務， 台灣按照行政院規劃最快今年底就能發照，5G產業供應鏈備受矚目 。富邦證券表示，由於5G傳輸速度上可達4G的10倍以上， 將可解決行動網路傳輸量的問題， 且其訊號的低延遲性與支援海量裝置接取， 更會是未來推動全息影像、車聯網、無人載具、物聯網與工業4.0 等服務所不可或缺的技術，因此，未來幾年5G供應鏈的成長指日可 待。

5G主要技術特性有三點，分別是超高速、低時延、及大連結， 對應這些技術特性，適合發展的5G應用也就不一樣。首先， 超高速主要適合影音視訊類應用，例如：擴增實境AR、虛擬實境V R、3D全息影像（也就是透過立體投影，讓畫面在眼前真實呈現） 。再來則是低時延，加快了資訊端到端傳輸的速度， 也提高了可靠度，主要適合工廠自動化、車聯網、無人載具、 公共安全等應用；最後的大連結，主要重點是低耗電、大涵蓋， 可以適用於智慧城市、智慧電表、智慧路燈。

舉例來說，在今年西班牙舉辦的世界行動通訊大會(MWC)上， 日本電信商NTT Docomo展出全息影像的應用， 讓真人和遠端虛擬投射過來的人互動，韓國KT電信則展示5G救難 用飛船，當發生重大災難時， 機器人和搜救團隊在地面負責搜救任務， 並透過天空的飛船建構臨時網路和外界連繫。另外還有KCITY監 控中心負責保障市民安全， 例如當駕駛在高速公路上突然發生意外狀況、無法再駕駛時，KCI TY監控中心人員可以遠端操控車輛，將車子安全地停靠在路邊。

雖然5G可以發展的應用非常多，但挑戰其實也不少， 富邦證券指出，由於5G應用目標太過多元化， 導致標準制定不容易；5G頻譜效率僅略高於4G， 實現超高速的方式是擴大頻寬， 但頻段高容易造成涵蓋率不足的問題； 目前尚未解決室內涵蓋率的問題，如果要在室內使用5G， 等於要把基地台當無線AP來使用與佈建，但兩者成本相差很多， 根本是件不可能的任務。

過去行動通信技術的發展，幾乎每隔十年就會出現一次世代變化，從 2G、3G到4G皆是如此，而明(2020)年剛好又是另一個1 0年的開始，預估全球將會進入5G高速起飛期。從回顧過去3G/ 4G的發展歷程，終端智慧手機的發展速度， 是帶動應用與市場需求的重要角色。

智慧手機不只是5G普及發展的關鍵，5G也是智慧型手機創新的能 量，由於5G主要的改變在於新頻段、高頻率、大頻寬、4x4 MIMO技術及雙連接， 這些改變會驅動現行手機射頻系統出現新的應用架構。 手機射頻系統由天線、射頻前端(RFFE)、 基頻晶片及收發器等元件組成，其中射頻前端晶片又包括功率放大器 (PA)、天線開關、濾波器、雙工器和低噪聲放大器(LNA)等 元件，在這些元件中改變最大的就是天線、射頻前端及濾波器。

5G頻譜包括了兩個頻率範圍，即Sub 6GHz(FR1)和毫米波(FR2)，天線尺寸將會急劇縮小， 加上目前4G LTE手機大部分僅支持2x2 MIMO技術，但是5G強制性採用4x4 MIMO技術，而4x4 MIMO需要4根天線和4個獨立的RF通道，故5G手機對天線的 使用量將會雙倍成長。再來則是看射頻前端(RFFE)的改變。 相較4G LTE頻譜由52個頻段組成，5G應用支持的頻段會新增50個以 上，也就是說，全球2G/3G/4G/5G網路合計支持的頻段將 達到91個以上，頻譜的重新劃分會增加射頻前端的設計複雜性， 也擴大射頻前端的元件需求量。

最後是射頻前端中的元件-濾波器，這是價值最大、 成長速度最快的射頻前端元件。由於5G手機支持的頻段數倍增， 對單機濾波器的需求也大幅成長，而且5G所採用的頻率遠高於4G ，甚至可以支援毫米波波段，體聲波濾波器(BAW)相較於聲表面 波濾波器(SAW)而言，更適合應用在高頻段，預估BAW未來將 成為5G濾波器主流。

富邦證券表示，隨著5G建設投資越來越多， 通訊設備商產業鏈進入黃金時代，其中相比4G彈性較大的共有天線 射頻、無線主設備、傳輸主設備、光模組、 網路工程建設等產業備受關注。預期明年下半年可以看到5G手機大 幅推出，從過往歐洲市場4G換機周期經驗來看，因應4G升級到5 G帶來換機效應，2020年可望發酵，最大一波的換機周期將在2 023年顯現。

5G除了引領智慧型手機的發展，最大技術價值更是在行業應用， 根據美國高通與HIS預測，全球12.3萬億美元經濟產出中，5 G應該可以貢獻0.2%的全球GDP成長率，中國信通院則預估5 G應用設備投資未來將會逐年增長，包括車聯網、AR/VR應用、 工業物聯網等，都是創造5G技術價值的關鍵， 值得投資人持續關注。