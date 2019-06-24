新北三年編撰全國新住民語文教材126冊

新北市教育局今(24) 日在北新國小舉辦新住民語文教學支援人員共備社群公開授課， 由6位新住民老師採用新北市編撰通用全國的新住民語文學習教材授 課，邀請各校教學人員參與， 教育局長張明文也特別頒發感謝狀給新住民語文教材編撰團隊。

教育局長張明文表示，感謝59位教材編撰團隊成員歷時三年， 克服困難成就全國通用的7語新住民語文學習教材(126冊)。 新北市也首創新住民語文教學支援人員共備社群，並推動「 新住民語文創新教學TOP 123」：積極培育「1」流的專業師資， 目前已有近400名7語新住民教學支援人員取得合格證書；首創「 2」大支持輔導組織：「新住民語文輔導團」及「 新住民語文教學支援人員共備社群」；提供「3」贏學習品質保證， 包括全國首創「新住民語文教育資源中心」、「新住民語文學院」 及「東南亞語文競賽」等各項活動大力推廣新住民語文學習。

今日公開授課是新住民語文教學支援人員共備社群成果發表， 每位教學支援人員利用假日積極參與社群共同備課會議， 用心完成每一份教案，透過說課、觀課、議課， 進行教學交流與專業對話。

來自越南的阮紅女來臺後，克服語言及文化障礙， 一路從國小補校唸到大學，接受教學支援人員培訓並加入共備社群， 在指導校長帶領下，從班級經營、撰寫教案、製作教具， 到實際觀摩授課及運用教材，成為專業的新住民語文教學老師。

擔任新住民語文學習教材新住民編輯委員的吳振南(來自馬來西亞) 表示，原以為編輯教材是單純的翻譯， 沒想到用簡單易懂的故事介紹馬來西亞文化並不簡單。 有些馬來西亞人認為稀鬆平常的禁忌，對別人卻很新奇， 編寫方式比起預期辛苦得多！

新住民語文學習教材總編輯坪頂國小歐亞美校長表示， 編輯教材最辛苦的地方在於拿捏不同語言文化表達的平衡點， 因為有些文化用語不一定符合我國的風俗民情， 必須透過不斷的對話，才能取得共識。