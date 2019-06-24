雲門、蔡明亮合作推出「海市蜃樓」　宜蘭沙丘重現奇幻盤絲洞

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）雲門2以及蔡明亮合作推出舞出「海市蜃樓」 ，堪為一場結合影像、建築及舞蹈的藝術饗宴，已於宜蘭壯圍沙丘演出，廣獲好評。

台灣名導演蔡明亮與雲門2藝術總監鄭宗龍合作打造「海市蜃樓」幻境，由雲門２的15位舞者，在建築師黃聲遠打造的沙丘建築空間內，身著設計師陳劭彥的獨特服裝，以肢體舞蹈展現玄奘西遊途中光怪陸離的境遇，於昨（23）日宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區登場。

鄭宗龍表示，為籌備這次表演，親自來到壯圍勘景數次，而這次編創的舞蹈，除結合黃聲遠沙丘建築曲折的空間，還有蔡明亮展場內的8部「行者」影像、大量的沙、水和裝置物件相融與對話。

鄭宗龍說明，這次的編舞概念，來自他對沙丘展覽館宛如《西遊記》盤絲洞一般的深刻印象，蔡明亮的8部《行者》作品，雖然都是穿著紅袍的李康生慢走，但是足跡遍佈台北、香港、馬賽、東京，可說是大千世界、包羅萬象，然而卻是用一種隱藏的方式低調的存在。

鄭宗龍強調，舞者的加入，把那個原本看不見的內心意念，在一瞬即逝的時間內表現出來，就是海市蜃樓。

蔡明亮表示，不論是黃聲遠的建築、他的「行者」影像裝置展覽，或是這次雲門２的舞蹈作品，就是希望來到沙丘的民眾，體會與思索「慢」的概念，靜下心來凝視、感受，學會欣賞時間與空間，也希望他們的心裡升起對美感與自然生態環境的尊重與包容。

有觀眾感動表示，被舞者觸動內心，很想碰觸他們的身體、一起流動，並感覺自己成為土地的一部分；另外，也有民眾透露，這個午後與舞者一起坐在沙丘上，成為很重要的生命回憶。

黃聲遠說明，舞蹈完成了建築無法完成的事，鄭宗龍的舞蹈召喚了這塊土地上過去三、五百年的歷史感受。

此外，知名服裝設計師陳劭彥操刀舞者服裝，以壯圍海邊沙灘撿拾的寶特瓶、漁網等物件加工而成，讓舞者能時而隱遁、時而顯露。

音樂則由蔡明亮特別選擇薩克斯風吹奏的巴哈音樂，，舞者們猶如融入壯圍大自然的環境翩翩起舞，呈現虛實交錯的「海市蜃樓」奇幻場景。

壯圍沙丘的藝文活動，將在十月份帶來「沙丘上的電影」，由蔡明亮精選6至8部中外經典電影，於沙丘展覽館戶外舉行露天電影放映與藝術講座，更多詳情請前往東北角之友或蔡明亮臉書專頁查詢。