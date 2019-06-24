卵巢衰退求子屢碰壁　Ai挑胚胎大幅提升著床率

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）42歲吳太太因卵巢功能不佳，能取得的卵子數有限，為提升胚胎著床的成功率及減少流產率，醫師建議使用胚胎縮時攝影監控培養箱，胚胎在第3天植入後就成功著床，目前懷孕已滿15週，全家人都迫不及待在迎接新生命的到來。

台北中山醫院生殖醫學中心負責人黎惠波醫師說明，胚胎縮時攝影監控培養箱（Time-Lapse Incubator）是一種透過縮時攝影持續記錄胚胎分裂及早期發育的裝置，可結合AI人工智慧，利用大數據使評估標準化，選出優質胚胎。

對於高齡、卵巢功能不良、取卵數較少之不孕女性，無法進行PGS篩檢時，就可使用胚胎縮時攝影監控培養箱來挑選最優良的胚胎植入；對於取卵數較多，欲進行PGS的患者，也可以利用縮時攝影培養箱來挑選分裂正常的胚胎送檢，不需送檢全數胚胎，可以減少可觀的檢測費用。

台北中山生殖醫學中心醫療團隊李黛君胚胎師指出，傳統培養箱需每日一次將胚胎取出觀察以判別優劣，然而取出的過程難免會使胚胎受到外在環境影響，且只能看到外觀型態，取得的資料數據有限。

李黛君胚胎師表示，自去年底引入胚胎縮時攝影監控培養箱後，就能以內建攝影機紀錄胚胎生長過程，減少拿出培養箱的次數，24小時的影像觀察，也能得知胚胎是否正常分裂、細胞數目是否正常、有無碎片等動態變化，有助提高優選率與著床成功率。

黎惠波醫師表示，隨著現代生殖醫學技術的進步，目前不孕療程已走向精緻化、一站式服務的趨勢，不只希望能成功懷孕，也更加重視如何幫助患者縮短從開始治療到達成懷孕目標的時間。