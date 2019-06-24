最新民調：藍營互比郭第一 兩黨相比蔡第一

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)台灣民意基金會今(24)日公布最新2020大選民調，國民黨黨內互比五人競爭中，目前郭台銘以29%支持度佔上風，若和民進黨的總統候選人蔡英文相比，蔡、柯、郭三腳督，蔡以35.5%支持度勝過柯文哲與郭台銘。

國民黨總統初選首場「國政願景電視發表會」預定25日登場，並於7月8日至14日進行民調，7月15日正式公布最終出線的人選。台灣民意基金會今(24)日召開記者會公布6月17-18日執行的最新民調，結果顯示，在國民黨黨內互比，二十歲以上台灣成年人中，29%支持郭台銘，26.7%支持朱立倫，26.4%韓國瑜，2.3%周錫瑋，0.5%張亞中，12.8%尚難決定，2.2%不知道。

《中時》引述台灣民意基金會董事長游盈隆說法，在年齡層方面，朱立倫在24歲以下選民稍占上風；郭台銘在25歲以上、50歲以下的選民明顯有優勢；韓國瑜則是吸引50歲以上年長者青睞。

游盈隆認為，韓國瑜最後能不能在初選中脫穎而出？從目前的民調來看，不確定性愈來愈高，韓在近半年來在台灣受歡迎程度出現巨大變化，從去年1124韓當選時如日中天到現在，和半年前的蔡英文情況相似。

另外，根據最新2020大選民調，若假定蔡英文、韓國瑜、柯文哲三強競爭對決下，在二十歲以上的台灣成年人中，蔡英文的支持度占36.9%，領先韓國瑜的29.4%、及柯文哲的27.5%。至於若假定蔡、柯、郭三腳督，同樣在二十歲以上的台灣成年人中，蔡英文以35.5%支持度，勝過柯文哲的28.1%、郭台銘的26.1%，蔡英文仍居第一，柯文哲居民調第二。

《聯合報》引述台灣民意基金會董事長游盈隆分析，蔡英文總統最近兩個月的人氣回升，總統聲望提升到48%，台灣人對蔡的感情溫度也回升到「舒適」的55度，總統選舉的支持度也超越可能的主要競爭對手韓柯郭。游表示，2020總統大選，蔡從不看好，到現在暫居領先，宛如「灰姑娘」，他認為，這種灰姑娘效應未來能不能持續？值得觀察。

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