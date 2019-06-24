【統獨民調】國人高度支持港人「反送中運動」　盼兩岸統一者僅14%

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今(6/24)早上在台大校友會館，召開「新形勢下的 2020 台灣總統大選」」六月全國性民調發表會。這是基金會成立以來，第37次每月例行的重大議題民調。由基金會董事長游盈隆教授主持並，並邀請丁庭宇、林嘉誠、楊其文等三位知名學者專家與談。

本次調查重點包括：

(一)蔡英文總統聲望；(二)蘇貞昌內閣施政表現的民意反應；(三)台灣人對香港「反送中運動」的態度；(四)台灣人的統獨傾向；(五)台灣人對民進黨總統初選評價；(六)台灣人對主要政治人物的感情溫度；(七)國民黨總統初選競爭的最新態勢；(八)2020 台灣總統大選最新的競爭狀況；(九)台灣人的政黨認同。

其中關於台灣人對香港反送中運動的態度，在二十歲以上的台灣人中，有七成一的人基本上支持香港人的「反送中運動」，其中更有高達四成八的人強烈支持；同時，只有 12.6%的人基本上不支持香港人這項行動，而強烈不支持的人只有 5.4 個百分點。

簡單地說，支持香港人「反送中運動」是台灣人的高度共識，而這項共識的背後隱含著更強烈地質疑和反對「一國兩制」的意思。

關於台灣人最新的統獨傾向，調查顯示，在二十歲以上的台灣人中,「台灣獨立」是百分之五十台灣人對未來的期待和選擇；其次，是四分之一台灣人期盼未來繼續「維持現狀」，至於期盼未來「兩岸統一」的人只有約一成四。

這樣的發現，再一次顯示出絕大多數台灣人期待台灣未來要獨立，也再一次打破「台灣人希望永遠維持現狀」的假象與迷思。

關於台灣人對 2020 民進黨總統初選的評價，民意顯示，在台灣選民眼中，有四成六覺得這次民進黨總統初選對建立良好政黨形象是有幫助的，但也有四成六認為沒有幫助，顯示社會對此看法相當對立與分歧。顯然，民進黨這次總統初選並沒有獲得社會絕大多數人的讚揚和肯定。

另外關於台灣人對主要政治人物的感情溫度，研究發現：

在感情溫度排行榜上~賴清德勇奪第一，柯文哲第二，蔡英文第三，郭台銘第四，韓國瑜最後一名。

在好感排行榜上~賴清德第一，蔡英文第二，柯文哲第三，韓國瑜第四，郭台銘最後一名。

在反感排行榜上～韓國瑜第一，蔡英文第二，郭台銘第三，柯文哲第四，賴清德最後。

在無感排行榜上~郭台銘第一，柯文哲第二，賴清德第三，蔡英文第四，韓國瑜最後。

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